'भूल भुलैया 4' के साथ फिर लौट रहे 'रूह बाबा'!, कार्तिक आर्यन ने दिया बड़ा हिंट - BHOOL BHULAIYAA 4

'भूल भुलैया 4' के साथ फिर लौट रहे 'रूह बाबा' ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 26, 2025 at 7:27 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 7:32 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: 'भूल भुलैया' भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक रही है. पहले पार्ट में अक्षय कुमार और विद्या बालन ने लीड रोल निभाया था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. वहीं 'भूल भुलैया 2' और 'भूल भुलैया 3' में कार्तिक ने लीड रोल निभाया. दर्शकों ने इन दोनों ही फिल्मों को भरपूर प्यार दिया. कार्तिक का किरदार रूह बाबा सबको पसंद आया. अब हाल ही में कार्तिक एक ऐसी तस्वीर पोस्ट कर दी जिससे 'भूल भूलैया 4' की अटकलें लगाई जा रही है. रूह बाबा अवतार में दिखाई तस्वीर बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के क्रोएशिया शेड्यूल को पूरा करने के बाद इंस्टाग्राम पोस्ट की. जिससे उनकी अपकमिंग फिल्म के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं. कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'भूल भुलैया' फ्रेंचाइजी से अपने मशहूर रूही बाबा अवतार में एक तस्वीर पोस्ट की. बाबा की पोशाक पहने हुए, वह अपने हाथ में वुडू की गुड़िया पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं.

'भूल भूलैया 4' की लगाई जा रहीं अटकलें कार्तिक ने तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, 'आई लाबूबू यू'. कार्तिक के इस नए अपडेट को 'भूल भुलैया' फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म 'भूल भुलैया 4' के साथ जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि इसका अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है. लेकिन कमेंट सेक्शन में फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए. अटकलें लगाने शुरू कर दी कि ये तस्वीर 'भूल भुलैया 4' के बारे में ही है. कार्तिक फिलहाल करण जौहर की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में बिजी हैं. इस फिल्म में वें अनन्या पांडे के साथ रोमांस करते नजर आएंगे.सोमवार को कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम पर इस इस फिल्म के क्रोएशिया शेड्यूल के खत्म होने की घोषणा की. एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'और एक महीने से ज्यादा लंबा और धमाकेदार क्रोएशियाई शेड्यूल का खत्म'. 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 13 फरवरी, 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए शेड्यूल की गई है. कार्तिक आर्यन को 'भूल भुलैया 2' से बड़ी सक्सेस मिली है, वहीं 'भूल भुलैया 3' भी हिट रही. इस वक्त उनकी पाइपलाइन में कई फिल्में हैं. उनकी अपकमिंग फिल्मों में आशिकी 3, तु मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी, पत्नी पत्नी और वो 2, नागजिला जैसी फिल्में हैं. यह भी पढ़ें: 'वो बड़ा स्टार है..', कार्तिक आर्यन से झगड़े पर करण जौहर ने अब तोड़ी चुप्पी, जानें क्या था मामला - KARAN JOHAR

