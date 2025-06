ETV Bharat / entertainment

करिश्मा कपूर बर्थडे: गोविंदा संग दी ये 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में, आखिरी वाली एक्ट्रेस के 25वें जन्मदिन पर हुई थी रिलीज - KARISMA KAPOOR BIRTHDAY

करिश्मा कपूर बर्थडे ( Screen Grab )

Published : June 25, 2025 at 10:58 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 11:07 AM IST

हैदराबाद: करिश्मा कपूर इन दिनों दुख से गुजर रही हैं. हाल ही में उनके एक्स हसबैंड संजय कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था. संजय कपूर के आकस्मिक निधन से कपूर खानदान भी सकते में है. आज 25 जून को करिश्मा कपूर अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं. करिश्मा कपूर खानदान की पहली हीरोइन हैं. दरअसल, कपूर फैमिली में लड़कियों को सिनेमा में काम करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन करिश्मा ने फैमिली की इस परंपरा को तोड़ा और खानदान से पहली हीरोइन बनीं. 90 के दशक में करिश्मा ने बॉलीवुड में एंट्री ली. करिश्मा 90 के दौर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने गोविंदा के साथ सबसे ज्यादा हिट फिल्में दीं. मुकाबला (1993) करिश्मा ने सबसे पहले गोविंदा के साथ फिल्म मुकाबला (1993) की थी. यह फिल्म तमिल फिल्म पुलिस ब्रदर्स का रीमेक थी, जिसे टी रामा राव ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर, आदित्य पंचोली और परेश राव अहम रोल में थे. करिश्मा और गोविंदा की इस हिट फिल्म के गाने भी हिट हुए थे. राजा बाबू (1994) मुकाबला हिट होने के बाद अगले ही साल 1994 में करिश्मा ने गोविंदा के साथ फिल्म राजा बाबू में काम किया था. राजा बाबू एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसे डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था. यह फिल्म साल 1994 की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. फिल्म के सभी गाने हिट साबित हुए. गोविंदा, करिश्मा, शक्ति कपूर, कादर खान और अरुणा ईरानी ने इस फिल्म से दर्शकों को खूब हंसाया था. राजा बाबू तमिल फिल्म रसुकुट्टी (1992) से इंस्पायर थी.

कूली नंबर 1 (1995) राजा बाबू के मेगा-ब्लॉकबस्टर होते ही अगले ही साल डेविड धवन, गोविंदा और करिश्मा की हिट जोड़ी संग फिल्म कूली नंबर 1 लेकर आए, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ गई. गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर और कादर खान जैसे स्टार्स ने एक बार फिर अपने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था. यह फिल्म भी तमिल फिल्म चिन्ना मापिल्लई (1993) का रीमेक है. साजन चले ससुराल (1996) रोमांटिक कॉमेडी फिल्म साजन चले ससुराल में गोविंदा का डबल रोल था. फिल्म में करिश्मा के साथ-साथ तबू लीड एक्ट्रेस थीं. सतीश कौशिक ने फिल्म का निर्देशन किया था. साल 1996 में रिलीज हुई साजन चले ससुराल कमाई में टॉप फाइव फिल्मोंं की लिस्ट में शामिल हुई थी. यह फिल्म तेलुगु फिल्म अल्लारी मुगुडु (1992) का हिंदी रीमेक थी. हीरो नंबर 1 (1997) गोविंदा और करिश्मा की हिट जोड़ी को डेविड धवन ने फिल्म हीरो नंबर 1 में उतारा और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इन फिल्मों ने गोविंदा के साथ-साथ करिश्मा कपूर के करियर को भी चमका दिया था. फिल्म की ज्यादातर कहानी तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म गल्पो होलियो सत्ती (1996) से इंस्पायर थी. इस फिल्म का तेलुगु में गोपिनिती अलुडु नाम से रीमेक बना था, जिसमें नंदमुरी बालकृष्णा ने लीड रोल किया था. हसीना मान जाएगी (1999) डेविड धवन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म हसीना मान जाएगी को कैसे भूल सकते हैं. इसमें गोविंदा और संजय दत्त की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया था. फिल्म में करिश्मा ने रितु का रोल किया था, जो गोविंदा संग नजर आई थीं. यह फिल्म करिश्मा कपूर के 25वें बर्थडे पर 25 जून 1999 को रिलीज हुई थी. यह फिल्म साल 1966 में आई फिल्म प्यार किए जा से इंस्पायर थी, जो 1964 में रिलीज हुई तमिल क्लासिक फिल्म कधालिक्का नेरामिल्लई का रीमेक थी. इनके अलावा करिश्मा ने गोविंदा संग प्रेम शक्ति, दुलारा, खुद्दार और शिकारी भी की थी, जो खास नहीं चलीं. ये भी पढ़ें: संजय कपूर प्रेयर मीट: दोनों बच्चों संग करिश्मा कपूर ने एक्स हसबैंड के लिए की प्रार्थना, करीना-सैफ भी हुए शामिल - SUNJAY KAPUR PRAYER MEET

