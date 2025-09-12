ETV Bharat / entertainment

जॉन अब्राहम की हीरोइन ने साड़ी पहन चलती ट्रेन से लगाई छलांग, सिर में आई चोट, जानें अब कैसी है तबीयत

जॉन अब्राहम की फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' की फेम एक्ट्रेस चलती ट्रेन से कूद गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं. जानें उनकी हेल्थ अपडेट...

karishma sharma
करिश्मा शर्मा (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2025 at 2:09 PM IST

मुंबई: जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन की फिल्मों में काम कर चुकी एक एक्ट्रेस मुंबई में चलती ट्रेन से कूद गई. यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि करिश्मा शर्मा है. करिश्मा ने जॉन अब्राहम के साथ 'एक विलेन रिटर्न्स' और ऋतिक रोशन के साथ 'सुपर 30' में स्क्रीन साझा कर चुकी हैं. बीते गुरुवार, 11 सितंबर को खबर आई कि करिश्मा मुंबई में चलती ट्रेन से कूद गई. इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं.

गुरुवार को करिश्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने अपने ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में जानकारी दीं. करिश्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस घटना का विवरण देते हुए एक लंबा नोट लिखा.

karishma sharma
करिश्मा शर्मा का पोस्ट (ANI)

करिश्मा शर्मा ने लिखा, 'कल, चर्चगेट में एक शूटिंग के लिए जाते समय, मैंने साड़ी पहनकर ट्रेन पकड़ने का फैसला किया. जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन की स्पीड बढ़ गई और मैंने नोटिस किया कि मेरी दोस्त उसे पकड़ नहीं पा रही थीं. डर के कारण मैं कूद गई और मैं पीठ के बल गिर गई, जिससे मेरा सिर जमीन से टकरा गया.'

karishma sharma
करिश्मा शर्मा की दोस्त का पोस्ट (Instagram)

उन्होंने आगे अपने बयान में लिखा, 'मेरी पीठ में चोट लगी है, मेरा सिर सूज गया है, और मेरे शरीर पर चोट के निशान हैं. सिर की चोट ज्यादा गंभीर न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मुझे एक दिन के लिए निगरानी में रखा है और डॉक्टरों ने एमआरआई करवाने की सलाह दी है. कल से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हूं. प्लीज मेरे जल्द स्वस्थ होने की दुआ करें और मुझे अपना प्यार भेजें. यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है.'

karishma sharma
करिश्मा शर्मा की दोस्त का पोस्ट (Instagram)

इस घटना के बाद करिश्मा की दोस्त, जो उनका वीडियो शूट कर रही थी, ने अस्पताल से उनकी एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, 'यकीन नहीं हो रहा कि ये हुआ. मेरी दोस्त ट्रेन से गिर गई, और उसे कुछ भी याद नहीं है. हमने उसे जमीन पर पाया और तुरंत यहां (अस्पताल) ले आए. डॉक्टर अभी भी स्थिति का पता लगा रहे हैं. कृपया उसे अपनी दुआओं में याद रखें. जल्दी ठीक हो जाओ बेबी.'

करिश्मा शर्मा मुंबई की रहने वाली हैं और उन्होंने बॉलीवुड और टीवी दोनों में ही काम किया है. उनकी कुछ सबसे पॉपुलर फिल्मों हैं, जैसे- रागिनी एमएमएस रिटर्न्स, प्यार का पंचनामा 2, उजड़ा चमन, सुपर 30, एक विलेन रिटर्न्स.

