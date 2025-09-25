ETV Bharat / entertainment

WATCH: करीना कपूर, पृथ्वीराज सुकुमारन ने शुूरू की 'दायरा' की शूटिंग, पूजा सेरेमनी से फोटोशूट तक की देखें झलक

करीना कपूर, पृथ्वीराज सुकुमारन ने मेघना गुलजार की 'दायरा' की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. बेबो ने इसका वीडियो साझा किया है.

Kareena Kapoor Prithviraj Sukumaran Meghna Gulzar
करीना कपूर, पृथ्वीराज सुकुमारन, मेघना गुलजार (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2025 at 5:35 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. वह अब आधिकारिक तौर पर अपनी 68वीं फिल्म पर काम कर रही हैं. जी हां, करीना कपूर ने अपनी अगली बहुप्रतीक्षित क्राइम थ्रिलर 'दायरा' की शूटिंग शुरू कर दी है. बेबो ने शूटिंग से पहले महीनों की तैयारी की एक झलक साझा की हैं. अपनी 68वीं फिल्म के मौके पर, बेबो ने फैंस से प्यार और आशीर्वाद देने की अपील की है. वह साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करेंगी.

आज, 25 सितंबर को करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर 'दायरा' के सेट से एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में वह स्क्रिप्ट पढ़ती हुई, पृथ्वीराज एक पुलिस अधिकारी के किरदार में, और अनुभवी गीतकार-कवि गुलजार सेट पर कलाकारों और क्रू के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. क्लिप शेयर करते हुए करीना ने लिखा, 'पहला दिन, 68वीं फिल्म, दायरा, मेघना गुलजार और पृथ्वी के साथ. प्यार और आशीर्वाद भेजें.'

वहीं, मेघना ने इस वीडियो को साझा करते हुए एक प्यारा-सा कोट दिया है. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'ब्लर और क्रॉस लाइन का एक सफर हम शुरू करते हैं. धुंदलायी हुई, काटी हुई, लकीरों का सफर. शुरू.'

वीडियो में प्रोडक्शन के पहले दिन पूजा समारोह आयोजित करने से लेकर निर्देशक मेघना गुलजार के साथ फिल्म के सीन पर चर्चा करने, लुक टेस्ट लेने, सीन की शूटिंग करने और स्क्रिप्ट पढ़ने तक, टीम ने अपनी तैयारियों के बारे में गहन जानकारी दी. एक सीन में गुलजार भी सेट पर पहुंचकर टीम के साथ बातचीत करती दिख रही हैं.

'दायरा' एक क्राइम-ड्रामा थ्रिलर होगी, जो अपराध, सजा और न्याय को उजागर करेगी. करीना और पृथ्वीराज की दमदार भूमिकाओं वाली यह फिल्म सामाजिक वास्तविकताओं को उजागर करने का वादा करती है. यश और सीमा ने मेघना गुलज़ार के साथ मिलकर इस फिल्म की कहानी लिखी है.

