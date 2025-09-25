ETV Bharat / entertainment

WATCH: करीना कपूर, पृथ्वीराज सुकुमारन ने शुूरू की 'दायरा' की शूटिंग, पूजा सेरेमनी से फोटोशूट तक की देखें झलक

करीना कपूर, पृथ्वीराज सुकुमारन, मेघना गुलजार ( IANS )

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. वह अब आधिकारिक तौर पर अपनी 68वीं फिल्म पर काम कर रही हैं. जी हां, करीना कपूर ने अपनी अगली बहुप्रतीक्षित क्राइम थ्रिलर 'दायरा' की शूटिंग शुरू कर दी है. बेबो ने शूटिंग से पहले महीनों की तैयारी की एक झलक साझा की हैं. अपनी 68वीं फिल्म के मौके पर, बेबो ने फैंस से प्यार और आशीर्वाद देने की अपील की है. वह साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करेंगी. आज, 25 सितंबर को करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर 'दायरा' के सेट से एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में वह स्क्रिप्ट पढ़ती हुई, पृथ्वीराज एक पुलिस अधिकारी के किरदार में, और अनुभवी गीतकार-कवि गुलजार सेट पर कलाकारों और क्रू के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. क्लिप शेयर करते हुए करीना ने लिखा, 'पहला दिन, 68वीं फिल्म, दायरा, मेघना गुलजार और पृथ्वी के साथ. प्यार और आशीर्वाद भेजें.'