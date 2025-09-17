ETV Bharat / entertainment

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर से पहले करण जौहर का आर्यन खान के लिए खास मैसेज, 'सीरीज तो बन गई बेटा पर...'

फिल्म मेकर करण जौहर ने आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर से पहले एक भावुक नोट लिखा.

Karan Johar Aryan Khan
आर्यन खान के साथ करण जौहर (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 8:34 PM IST

मुंबई: निर्देशक-निर्माता करण जौहर ने हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार और उनके खास दोस्त शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए एक भावुक नोट लिखा. उन्होंने आगामी शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से निर्देशन में कदम रखने के लिए आर्यन की प्रशंसा की.

बुधवार, 17 सितंबर को करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया. इस पोस्ट के लिए उन्होंने एक तस्वीर चुनी, जिसमें वह आर्यन खान के साथ कैमरे के लिए पोज देते दिख रहे हैं. इस खास तस्वीर को साझा करते हुए एक लंबा नोट लिखा है.

करण जौहर आर्यन की तारीफ करते हुए अपने पोस्ट में लिखते हैं, 'चमकते रहो बेटा. आज की रात तुम्हारे बड़ी है. जब तुम्हारा परिवार, दोस्त और फिल्म जगत तुम्हारा बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे (तुम्हारे पिता ने इसे एक राष्ट्रीय सम्मान बना दिया था). तुमने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में बहुतों ने सोचा भी नहीं था. कैमरे के पीछे रहने का चुनौतीपूर्ण काम. एक कहानीकार और उसके क्रियान्वयन का नायक होने का. तुम्हें दो साल से भी ज्यादा समय से अथक और लगन से काम करते देखा है और तुमने कभी भी मिले मौके को हल्के में नहीं लिया'.

उन्होंने आगे लिखा, 'अपनी कहानी कहने का तुम्हारा एक अलग अंदाज है और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि सब लोग बैड्स ऑफ बॉलीवुड में तुम्हारी आवाज सुनें. मुझे तुम पर बहुत गर्व है. आई लव यू. (मुझे शो में हिस्सा देने के लिए भी शुक्रिया, मैं मन ही मन तुम्हारे पूछने का इंतज़ार कर रहा था)... सीरीज तो बन गई बेटा. पर पिक्चर अभी बाकी है'.

आगामी सीरीज आसमान सिंह (लक्ष्य) पर आधारित है. वह खुद को एक मशहूर सेलिब्रिटी बनने का सपना देखता है. अपने वफादार दोस्त परवेज (राघव जुयाल), तीखी-ज़ुबान वाली मैनेजर सान्या (अन्या सिंह) और अपने हमेशा साथ देने वाले परिवार, अपने अंकल अवतार (मनोज पाहवा), मां नीता सिंह (मोना सिंह) और पिता रजत सिंह (विजयंत कोहली) के साथ, आसमान चमक-दमक की दुनिया में कदम रखता है.

शो में रजत बेदी और गौतमी कपूर के साथ बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बाम्बा, मनोज पाहवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल, अन्या सिंह और विजयंत कोहली हैं. आर्यन खान के शो में सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह कैमियो करते दिखेंगे.

