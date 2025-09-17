ETV Bharat / entertainment

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर से पहले करण जौहर का आर्यन खान के लिए खास मैसेज, 'सीरीज तो बन गई बेटा पर...'

आर्यन खान के साथ करण जौहर ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 17, 2025 at 8:34 PM IST 2 Min Read

मुंबई: निर्देशक-निर्माता करण जौहर ने हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार और उनके खास दोस्त शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए एक भावुक नोट लिखा. उन्होंने आगामी शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से निर्देशन में कदम रखने के लिए आर्यन की प्रशंसा की. बुधवार, 17 सितंबर को करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया. इस पोस्ट के लिए उन्होंने एक तस्वीर चुनी, जिसमें वह आर्यन खान के साथ कैमरे के लिए पोज देते दिख रहे हैं. इस खास तस्वीर को साझा करते हुए एक लंबा नोट लिखा है. करण जौहर आर्यन की तारीफ करते हुए अपने पोस्ट में लिखते हैं, 'चमकते रहो बेटा. आज की रात तुम्हारे बड़ी है. जब तुम्हारा परिवार, दोस्त और फिल्म जगत तुम्हारा बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे (तुम्हारे पिता ने इसे एक राष्ट्रीय सम्मान बना दिया था). तुमने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में बहुतों ने सोचा भी नहीं था. कैमरे के पीछे रहने का चुनौतीपूर्ण काम. एक कहानीकार और उसके क्रियान्वयन का नायक होने का. तुम्हें दो साल से भी ज्यादा समय से अथक और लगन से काम करते देखा है और तुमने कभी भी मिले मौके को हल्के में नहीं लिया'.