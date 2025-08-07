मुंबई: कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर हमला हुआ है. यह एक महीने में यह दूसरी घटना है. इस बार गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने इसकी जिम्मेदारी ली ह, जिसके एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एएनआई न्यूज के अनुसार, कॉमेडियन कपिल शर्मा के सरे स्थित कप्स कैफे पर कथित तौर पर गोलीबारी की गई. एक महीने से भी कम समय में यह दूसरी ऐसी घटना है. एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट, जिसे कथित तौर पर गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने शेयर किया था और जिसका श्रेय लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को दिया जा रहा है, में इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है.

पोस्ट में लिखा था, 'जय श्री राम. आज जो कपिल शर्मा के कप्स कैफे, सरे में गोलीबारी हुई है, इसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग देती है. अगली करवाई जल्दी ही मुंबई में करेंगे.'

हालांकि, अभी तक इस दावे की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. सरे पुलिस अधिकारियों ने अभी तक कैप्स कैफे में हुई गोलीबारी के बारे में कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है. आगे की जानकारी का इंतजार है. यह कथित हमला जुलाई के दूसरे हफ्ते में इसी कैफे में हुई गोलीबारी की घटना के एक महीने से भी कम समय बाद हुआ है, जब कई गोलियां चली थीं.