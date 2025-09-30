ETV Bharat / entertainment

'कांतारा: चैप्टर 1' एडवांस बुकिंग में छाप रही करोड़ों रु, भारत में इतने करोड़ से ओपनिंग करेगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने अबतक एडवांस बुकिंग में कितना कमा लिया है. आइए जानते हैं

kantara chapter Box Office Day 1 Prediction
'कांतारा: चैप्टर 1' एडवांस बुकिंग (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2025 at 5:06 PM IST

हैदराबाद: इस दशहरा बॉक्स ऑफिस पर मोस्ट अवेटेड फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 रिलीज होने जा रही है. कन्नड़ फिल्म स्टार ऋषभ शेट्टी के फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और फिल्म अब अपनी रिलीज के बहुत नजदीक आ चुकी है. कांतारा: चैप्टर 1 आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. कांतारा: चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग ओपन और फिल्म धड़ल्ले से कमाई कर रही है. चलिए जानते हैं कांतारा: चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग की कमाई और पहले दिन फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है.

कांतारा चैप्टर 1 एडवांस बुकिंग

कांतारा चैप्टर 1 की बीती 28 तारीख को एडवांस बुकिंग शुरू हुई है. केरल में भी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है. फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी और सभी भाषाओं में फिल्म की एडवांस बुकिंग जारी है. कांतारा ने आल इंडिया 6995 शोज के लिए 2,07,038 टिकट सेल कर 6.83 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म की ए़डवांस बुकिंग की ब्लॉक सीट की कमाई का आंकड़ा 11.35 करोड़ रुपये हो गया है.

फिल्म अब तक कन्नड़ में 1397 2डी शोज के लिए 1,51,602 टिकट सेल कर 5,45,28,751.62 रुपये कमाए. तेलुगू में 2डी शो के अब तक 101 शोज के लिए 2679 टिकट सेल हुए जिससे 5,44,111.04 रुपये कमाई हुई. हिंदी 2डी शोज के लिए सबसे ज्यादा 4140 शोज के लिए 30911 टिकट सेल कर फिल्म ने 93,52,718.31 रुपये कमाए हैं. तमिल में 413 शोज से अब तक 6,36,446 रुपये की कमाई हुई है. मलयालम की बात करें तो 944 शोज से फिल्म ने 18,020 टिकट सेल कर 32,28,953 रुपये कमाए हैं.

इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

कांतारा चैप्टर 1 की रिलीज में अभी टाइम है तो ऐसे में फिल्म ने हालिया रिलीज पवन कल्याण और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म ओजी और ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म वॉर 2 की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कांतारा ने सिर्फ चार दिनों में 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. कांतारा चैप्टर 1 आसानी से कांतारा (2022) के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

कांतारा (2022) ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. और भारत में इसका नेट कलेक्शन 309.64 करोड़ रुपये था. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म कांतारा का बजट 16 करोड़ रुपये था. जबकि कांतारा चैप्टर 1 का बजट 125 करोड़ रुपये है.

कांतारा: चैप्टर 1 डे 1 कलेक्शन प्रीडिक्शन

ट्रेड एनालिस्ट की मानें तो कांतारा: चैप्टर 1 भारत में 25 से 30 करोड़ रुपये से खाता खोल सकती है.

कांतारा चैप्टर 1 के बारे में

फिल्म की कहानी ऋषभ शेट्टी ने लिखी है और फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर वह खुद ही हैं. फिल्म में रुकमणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया अहम रोल में दिखेंगे. फिल्म आगामी 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है.

