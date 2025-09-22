ETV Bharat / entertainment

ऋतिक रोशन ने लॉन्च किया 'कांतारा: चैप्टर 1' का हिंदी ट्रेलर, ऋषभ शेट्टी इस बार करेंगे और भी बड़ा धमाका

अब फिल्म मेकर्स ने कांतारा: चैप्टर 1 का इंतजार कर रहे हिंदी पट्टी के दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल गया है.

Kantara Chapter 1 Trailer
कांतारा: चैप्टर 1 ट्रेलर (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 1:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक ऋषभ शेट्टी स्टारर कांतारा: चैप्टर 1 अपनी रिलीज का इंतजार कर रही है. फिल्म को रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. इससे पहले कांतारा का सीक्वल देख चुके दर्शकों को इसके प्रीक्वल (कांतारा: चैप्टर 1) के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था, जो आज 22 सितंबर को खत्म हो चुका है. कांतारा: चैप्टर 1 के मेकर्स होम्बले ने बीते दिन एक पोस्ट जारी कर बताया था कि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा. अब फिल्म मेकर्स ने कांतारा: चैप्टर 1 का इंतजार कर रहे हिंदी पट्टी के दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल गया है. दरअसल, कांतारा: चैप्टर 1 का हिंदी ट्रेलर बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने लॉन्च कर दिया है.

कांतारा: चैप्टर 1 ट्रेलर रिलीज

आज 20 सितंबर को होम्बले ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी थी. होम्बले फिल्म्स ने अपने एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया था, जिसमें फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 के पोस्टर पर ऋतिक रोशन की झलक दिख रही था. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, जब दो सुपरस्टार की मुलाकात होती है, कांतारा: चैप्टर 1 का हिंदी ट्रेलर शानदार एक्टर ऋतिक रोशन लॉन्च करेंगे, ज्यादा लेजेंड्स और ज्यादा भाषाएं, कांतारा: चैप्टर 1 पूरी दुनिया में दहाड़ेगी, फिल्म की ट्रेलर 22 सितंबर दोपहर 12.45 बजे रिलीज होगा और 22 सितंबर को तय समय से ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसकी टैगलाइन में लिखा है, ट्रेलर कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जातीं, जी जाती हैं.

कांतारा: चैप्टर 1 ट्रेलर कैसा है?

लगभग तीन मिनट के ट्रेलर में शानदार कहानी और अद्भुत विजुअल्स देखने को मिल रहे है. इसकी शुरुआत शिव के पुत्र के उसी स्थान पर पहुंचने से होती है, जहां उसके पिता जंगल में विलीन होकर अग्नि के गोले में खो गए थे, कंतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर एक क्लासिक अच्छाई बनाम बुराई के संघर्ष की ओर इशारा करता है. यह उत्पीड़कों के विरुद्ध उत्पीड़कों के संघर्ष को दर्शाता है. इसके अलावा, यह एक चेतावनी भरी कहानी भी पेश करता है कि कैसे लालच सब कुछ नष्ट कर सकता है, यह प्रकृति, लोककथाओं और ईश्वर के साथ मानवीय संबंधों को एक साथ बुनता है, जिससे उस दुनिया की एक झलक मिलती है जिसमें फिल्म की पृष्ठभूमि है.

ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि 'कांतारा: चैप्टर 1' अपनी चर्चाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है. होम्बले फिल्म्स की यह फिल्म भूत कोला अनुष्ठान की प्राचीन उत्पत्ति पर बेस्ड है, जिसे एक बार फिर ऋषभ शेट्टी ने जीवंत किया है, जो फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं और उन्होंने फिल्म का सह-लेखन और निर्देशन भी किया है. प्रीक्वल का महत्व और भी व्यापक है, क्योंकि यह होम्बले की महत्वाकांक्षी पांच वर्षीय योजना का हिस्सा है, जिसमें बेंगलुरु स्थित इस स्टूडियो ने चार दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया है.

कांतारा- चैप्टर 1 में खास क्या?

बता दें, साल 2022 में जो कांतारा रिलीज हुई थी, वह फिल्म का सीक्वल थी, अब फिल्म का प्रीक्वल रिलीज होगा. यानि फिल्म कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी अपने किरदार की पिछली कहानियों के बारे में बताएंगे और साथ ही फिल्म में यह देखने को मिलेगा कि उनके पिता जो जंगल में पूजा करने गए थे, वो कैसे गायब हुए और कैसे उन्हें एक शक्ति ने अपनी जद में ले लिया था. साथ ही फिल्म यह खुलासा होगा कि कैसे एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके शरीर में प्रवेश कर बुरे लोगों का सर्वनाश करता है. फिल्म कांतारा चैप्टर 1 आगामी 2 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें: 'कांतारा: चैप्टर 1' की शानदार दुनिया को आकार देने के लिए होम्बले फिल्म्स ने देश भर से जोड़े मजदूर, पढ़ें डिटेल्स

For All Latest Updates

TAGGED:

KANTARA CHAPTER 1 TRAILER RELEASESKANTARA CHAPTER 1 TRAILERKANTARA CHAPTER 1 HINDI TRAILERकांतारा चैप्टर 1KANTARA CHAPTER 1 TRAILER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.