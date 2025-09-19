ETV Bharat / entertainment

इस दिन रिलीज होगा 'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर, IMAX में भी उठा सकेंगे लुत्फ, जानें कब आएगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म

कांतारा: चैप्टर 1 हॉम्बले फिल्म्स के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, क्योंकि यह फिल्म IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज होने जा रही है.

Kantara Chapter 1 Trailer Date Out
कांताराः चैप्टर 1 ट्रेलर रिलीज डेट (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025

हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स की कांताराः चैप्टर 1 इस समय इंडियन सिनेमा की सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली फिल्म है, जिसका बेसब्री से दर्शकों द्वारा इंतजार किया जा रहा है. यह फिल्म असल में अपनी घोषणा के समय से ही चर्चा में बनी हुई है. एक शानदार सिनेमाई अनुभव के रूप में आती इस फिल्म के जरिए मेकर दर्शकों को एक अनोखा विजुअल अनुभव देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह फिल्म IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज की जाएगी.

इसी के साथ फिल्म कांतारा चैप्टर के मोस्ट अवेटेड ट्रेलर की रिलीज डेट से भी पर्दा उठ चुका है. मेकर्स ने आज 19 सितंबर को एक पोस्टर के साथ ऐलान किया है कि फिल्म का ट्रेलर 22 सितंबर को 12.45 बजे रिलीज होगा. अब फैंस के बीच फिल्म को लेकर और भी उत्साह बढ़ने वाला है.

कांताराः चैप्टर 1 के मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक थ्रिल से भरा पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म के IMAX रिलीज की घोषणा की है. उन्होंने इसके साथ ही कैप्शन में लिखा है, 'पवित्र जड़ों से, एक कहानी जागती है, 2 अक्टूबर से पूरे दुनिया में #KantaraChapter1 को एक्सक्लूसिव तौर से @IMAX में देखें, आप सभी के लिए एक अनोखा फिल्म देखने का अनुभव इंतजार कर रहा है'.

उत्साह बढ़ते ही, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, अरविंद कश्यप ने एक दिलचस्प बात बताई कि फिल्म का कुछ हिस्सा IMAX और PXL फॉर्मेट में शूट किया गया है. उन्होंने कहा, 'हमने कई अहम सीन खास तौर पर IMAX और PXL फॉर्मेट के लिए शूट किए। IMAX पर इसे देखना सच में बेजोड़ यानी एकदम अलग तरह का सिनेमाई अनुभव होगा'.

कांतारा: चैप्टर 1 हॉम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी.

फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

'कांतारा: चैप्टर 1' की शानदार दुनिया को आकार देने के लिए होम्बले फिल्म्स ने देश भर से जोड़े मजदूर, पढ़ें डिटेल्स

