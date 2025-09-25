'कांतारा: चैप्टर 1' से 'सनी संस्कारी की...' तक, अक्टूबर में बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगी ये फिल्में, जानें रिलीज डेट

ETV Bharat / entertainment

अक्टूबर की सबसे बड़ी रिलीज कांतारा : चैप्टर 1 है, जो आगामी 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होने जा रही है. ऋषभ शेट्टी स्टारर और निर्देशित फिल्म को पूरा होने में तीन साल का समय लगा है. साल 2022 में कांतारा ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिये थे और अब फिल्म का प्रीक्वल कितना कमाल करता है, इसका इंतजार हर सिनेप्रेमी को है.

हैदराबाद: सितंबर का मंथ लगभग खत्म हो चुका है. एंटरटेनमेंट के लिहाज से सिंतबर मंथ बेहद शानदार रहा. सितंबर की शुरुआत टाइगर श्रॉफ की बागी 4 से हुई थी और मौजूदा महीने में द बंगाल फाइल्स, जॉली एलएलबी 3 और शाहरुख खान के बेटे की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई. फिलहाल सिनेप्रेमी इन फिल्मों को लुत्फ उठा रहे हैं. इस बीच हम आपके लिए लाए हैं अक्टूबर में थिएरट पर रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट. अक्टूबर की सबसे बड़ी रिलीज कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 को माना जा रहा है.

बॉलीवुड से वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित श्रॉफ स्टारर रॉम-कॉम फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी आगामी 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. करण जौहर के बैनर तले फिल्म को शशांक खैतान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के आगे कांतारा : चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी चुनौती होगी.

वृषभ (11 अक्टूबर)

मोहनलाल और शनाया कपूर स्टारर फिल्म वृषभ एक भारतीय ऐतिहासिक फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन नंद किशोर ने किया है . इसका निर्माण कनेक्ट मीडिया और बालाजी टेलीफिल्म्स ने अभिषेक एस व्यास स्टूडियो के सहयोग से संयुक्त रूप से किया है. फिल्म में मोहनलाल के साथ समरजीत लंकेश , रागिनी द्विवेदी , सिद्दीकी, नयन सारिका और नेहा सक्सेना भी हैं.

एक दिवाने की दिवानियत (21 अक्टूबर)

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दिवानियत' पुरानी यादों और मॉडर्न रोमांस की कहानी है. मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म आगामी 21 अक्तूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म के गाने पहले ही दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं.

थामा (दिवाली)

स्त्री के मेकर्स इस दिवाली अपनी पहली लव-स्टोरी हॉरर फिल्मी थामा से धमाका करने वाले हैं. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा इस दिवाली (अक्टूबर) के मौके पर रिलीज होने वाली है. यह पहली बार है, जब रश्मिका बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना संग नजर आएंगी.

द ताज स्टोरी (31 अक्टूबर)

परेश रावल स्टारर सोशल ड्रामा फिल्म द ताज स्टोरी भी अक्टूबर में रिलीज होगी. फिल्म मंथ के आखिरी तारीख 31 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म की कहानी तुषार अमरीश गोयल ने लिखी है और फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया है. फिल्म की बाकी की स्टारकास्ट में जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास जैसे कलाकार शामिल हैं.