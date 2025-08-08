Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

'कांतारा चैप्टर 1': ऋषभ शेट्टी की हीरोइन बनेगी ये एक्ट्रेस, सामने आया साड़ी में खूबसूरत फर्स्ट लुक - KANTARA CHAPTER 1

'कांतारा चैप्टर 1' के मेकर्स ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत का फर्स्ट लुक जारी किया है. यह फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी.

Rukmini Vasanth
'कांतारा चैप्टर 1' की हीरोइन (Potser)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2025 at 11:05 AM IST

3 Min Read

हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स ने वरमहालक्ष्मी महोत्सव के पावन अवसर पर 'कांतारा चैप्टर 1' के फैंस को एक तोहफा दिया है. मेकर्स ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस के किरदार का फर्स्ट लुक जारी करते हुए फैंस को उनसे रूबरू कराया है. ऋषभ शेट्टी की लिखित और निर्देशित यह फिल्म 2022 की ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' का प्रीक्वल है. यह एक ऐसी फिल्म है, जिसने जमीनी स्तर की कहानी कहने की कला को नई परिभाषा दी और दुनिया भर के दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा अर्जित की है.

इस साल की शुरुआत में, मेकर्स ने ऋषभ शेट्टी के जन्मदिन पर उनका पहला लुक जारी किया था, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. इसके बाद, रैप-अप वीडियो ने फैंस के बीच उत्साह और उत्सुकता को और बढ़ा दिया. फैंस फिल्म के अपडेट के बारे में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच, मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया कि उनकी फिल्म में रुक्मिणी वसंत लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी.

8 अगस्त को मेकर्स ने रुक्मिणी का फर्स्ट लुक जारी किया. उन्होंने रुक्मिणी को 'कनकवती' के किरदार में पेश किया है. उनका ये किरदार लोगों को काफी पसंद आया है. पोस्टर में, रुक्मिणी ने हरे और लाल रंग की साड़ी के साथ भारी आभूषण पहने नजर आ रही हैं. वह एक महल के अंदर खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं. इस पोस्टर को साझा करते हुए मेकर्स ने हिंदी, अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं में लिखा है, 'कनकवती का परिचय आपके लिए.'

पिछले महीने, होम्बेल फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के एक नए पोस्टर के साथ फिल्म के समापन का एलान किया. मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'रैप अप. सफर शुरू होता है. प्रस्तुत है कांतारा की दुनिया. इसके निर्माण की एक झलक. 'कांतारा चैप्टर 1' एक दिव्य यात्रा रही है, जो हमारी संस्कृति में गहराई से निहित है, और जिसे अटूट समर्पण, अथक परिश्रम और अद्भुत टीम भावना से जीवंत किया गया है. 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आप सभी को देखने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यह पौराणिक कहानी दुनिया भर के बड़े पर्दे पर दिखाई देगी.'

'कांतारा: चैप्टर 1' कर्नाटक के कदंब काल पर आधारित है. कदंब कर्नाटक के कुछ हिस्सों के महत्वपूर्ण शासक थे और उन्होंने इस क्षेत्र की वास्तुकला और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है.

ऋषभ शेट्टी न केवल कांतारा के लीड एक्टर हैं, बल्कि फिल्म के निर्देशक और लेखक भी हैं. 2023 में शेट्टी ने एलान किया था कि दर्शकों ने जो देखा वह वास्तव में पार्ट 2 था और इसलिए, आगे जो रिलीज होगा वह कंतारा का प्रीक्वल होगा. फिलहाल, 'कंतारा चैप्टर 1' दुनिया भर में 2 अक्टूबर, 2025 को कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

यह भी पढ़ें:

हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स ने वरमहालक्ष्मी महोत्सव के पावन अवसर पर 'कांतारा चैप्टर 1' के फैंस को एक तोहफा दिया है. मेकर्स ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस के किरदार का फर्स्ट लुक जारी करते हुए फैंस को उनसे रूबरू कराया है. ऋषभ शेट्टी की लिखित और निर्देशित यह फिल्म 2022 की ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' का प्रीक्वल है. यह एक ऐसी फिल्म है, जिसने जमीनी स्तर की कहानी कहने की कला को नई परिभाषा दी और दुनिया भर के दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा अर्जित की है.

इस साल की शुरुआत में, मेकर्स ने ऋषभ शेट्टी के जन्मदिन पर उनका पहला लुक जारी किया था, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. इसके बाद, रैप-अप वीडियो ने फैंस के बीच उत्साह और उत्सुकता को और बढ़ा दिया. फैंस फिल्म के अपडेट के बारे में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच, मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया कि उनकी फिल्म में रुक्मिणी वसंत लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी.

8 अगस्त को मेकर्स ने रुक्मिणी का फर्स्ट लुक जारी किया. उन्होंने रुक्मिणी को 'कनकवती' के किरदार में पेश किया है. उनका ये किरदार लोगों को काफी पसंद आया है. पोस्टर में, रुक्मिणी ने हरे और लाल रंग की साड़ी के साथ भारी आभूषण पहने नजर आ रही हैं. वह एक महल के अंदर खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं. इस पोस्टर को साझा करते हुए मेकर्स ने हिंदी, अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं में लिखा है, 'कनकवती का परिचय आपके लिए.'

पिछले महीने, होम्बेल फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के एक नए पोस्टर के साथ फिल्म के समापन का एलान किया. मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'रैप अप. सफर शुरू होता है. प्रस्तुत है कांतारा की दुनिया. इसके निर्माण की एक झलक. 'कांतारा चैप्टर 1' एक दिव्य यात्रा रही है, जो हमारी संस्कृति में गहराई से निहित है, और जिसे अटूट समर्पण, अथक परिश्रम और अद्भुत टीम भावना से जीवंत किया गया है. 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आप सभी को देखने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यह पौराणिक कहानी दुनिया भर के बड़े पर्दे पर दिखाई देगी.'

'कांतारा: चैप्टर 1' कर्नाटक के कदंब काल पर आधारित है. कदंब कर्नाटक के कुछ हिस्सों के महत्वपूर्ण शासक थे और उन्होंने इस क्षेत्र की वास्तुकला और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है.

ऋषभ शेट्टी न केवल कांतारा के लीड एक्टर हैं, बल्कि फिल्म के निर्देशक और लेखक भी हैं. 2023 में शेट्टी ने एलान किया था कि दर्शकों ने जो देखा वह वास्तव में पार्ट 2 था और इसलिए, आगे जो रिलीज होगा वह कंतारा का प्रीक्वल होगा. फिलहाल, 'कंतारा चैप्टर 1' दुनिया भर में 2 अक्टूबर, 2025 को कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

KANAKAVATHIKANTARA CHAPTER 1KANTARA CHAPTER 1 RUKMINI VASANTHकांतारा चैप्टर 1 रुक्मिणी वसंतKANTARA CHAPTER 1

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.