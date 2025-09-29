ETV Bharat / entertainment

रोंगटे खड़े कर देगा 'कांतारा: चैप्टर 1' का इंटरवल, स्टंट डायरेक्टर का खुलासा, दोबारा नहीं बन पाएगा ऋषभ शेट्टी का फाइट सीन

'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है, जहां इसे हर तरफ से अपार प्यार और सराहना मिल रही है,

KANTARA CHAPTER 1
'कांतारा: चैप्टर 1' (Poster)
हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' साल की सबसे बड़ी सिनेमाई घटना बनकर उभरी है. 2022 में 'कांतारा की अभूतपूर्व सफलता के बाद, दर्शक इसके प्रीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों और रूह कंपा देने वाले दृश्यों से भरपूर है.

यह न सिर्फ उम्मीदों पर खरा उतरता है, बल्कि उनसे भी आगे निकल जाता है, और एक अनोखे सिनेमाई तूफ़ान का मंच तैयार करता है. इतिहास रचते हुए, ट्रेलर को सिर्फ 24 घंटों में 107 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और 3.4 मिलियन लाइक्स मिले. अपने नाम एक और उपलब्धि जोड़ते हुए, यह एक दिन में सबसे ज़्यादा शेयर किया जाने वाला ट्रेलर भी बन गया है.

जी हां, 'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है, जहां इसे हर तरफ से अपार प्यार और सराहना मिल रही है, वहीं 24 घंटों में सबसे ज़्यादा शेयर किए जाने वाले ट्रेलर का इसका रिकॉर्ड भी ख़ास है.

अब तक, ट्रेलर ने 160 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ का आंकड़ा पार कर लिया है. यह वाकई ट्रेलर की सफलता का प्रतीक है क्योंकि भले ही व्यूज़ अप्राकृतिक हों, लेकिन शेयर करने का तरीका दर्शकों के बीच असली उत्साह को दर्शाता है. इससे यह भी पता चलता है कि लोगों को फिल्म पर गर्व है और उन्होंने इसे अपना बना लिया है.

इस फ़िल्म में पाँच स्टंट कोरियोग्राफरों की एक दमदार टीम भी है, जिसमें हॉलीवुड के टोडर लाज़रोव और प्रशंसित भारतीय कलाकार राम-लक्ष्मण, महेश मैथ्यू और मिथुन सिंह राजपूत शामिल हैं. कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हुए, एक्शन निर्देशक अर्जुन राज ने फ़िल्म के ज़बरदस्त इंटरवल और क्लाइमेक्स दृश्यों को डिज़ाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में एक साक्षात्कार में, अर्जुन राज ने अपने पसंदीदा एक्शन दृश्यों में से एक के बारे में बात की और इसे जीवंत बनाने के लिए ऋषभ शेट्टी के अटूट समर्पण पर प्रकाश डाला.

एक्शन निर्देशक अर्जुन राज ने बताया, 'इंटरवल और क्लाइमेक्स दृश्य मेरे पसंदीदा हैं, ख़ास तौर पर इंटरवल वाली लड़ाई, ऋषभ सर के साथ मेरा पहला बड़ा कोरियोग्राफ़ी दृश्य था, उनका अभिनय और एक्शन इसे अविस्मरणीय बनाते हैं, मेरा मानना ​​है कि इस दृश्य को कोई और नहीं बना सकता, यह इतना अनोखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया इस फ़िल्म को देखने के बाद इसकी सराहना करेगी'.

कांतारा: चैप्टर 1, होम्बले फिल्म्स के सबसे महत्वाकांक्षी उपक्रमों में से एक है, इसकी रचनात्मक टीम में संगीत निर्देशक बी. अजनीश लोकनाथ, छायाकार अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंगलान शामिल हैं, जिन्होंने फिल्म के प्रभावशाली दृश्य और भावनात्मक कथानक को आकार दिया है.

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस विरासत को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. निर्माताओं ने कांतारा: चैप्टर 1 के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ एक व्यापक युद्ध दृश्य तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल योद्धा शामिल हैं और 3,000 लोग इसमें शामिल हैं. इस दृश्य को 25 एकड़ के ऊबड़-खाबड़ इलाके में फैले एक पूरे कस्बे में 45-50 दिनों की अवधि में फिल्माया गया, जिससे यह भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े दृश्यों में से एक बन गया.

2 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज होने वाली यह फिल्म कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी में रिलीज होगी, जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी.

कांतारा: चैप्टर 1 के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है, तथा एक गहन अनुभव का वादा कर रही है जो लोककथाओं, आस्था और सिनेमाई उत्कृष्टता का जश्न मनाता है.

