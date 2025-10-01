ETV Bharat / entertainment

'कांतारा: चैप्टर 1' मुंबई इवेंट, फिल्म की टीम ने बढ़ाया दर्शकों का उत्साह, ऋषभ शेट्टी ने किसका किया धन्यवाद ?

होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

Kantara Chapter 1
कांतारा: चैप्टर 1' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2025 at 11:28 AM IST

4 Min Read
हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की कांताराः चैप्टर 1 इस साल की सबसे बड़ी सिनेमैटिक अनुभव बनकर सामने आई है. 2022 में कांतारा की जबरदस्त सफलता के बाद दर्शक इसके प्रीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फिल्म के बहुप्रतीक्षित रिलीज से पहले ऋषभ शेट्टी मुंबई में कांतारा: चैप्टर 1 के एक इवेंट में शामिल हुए, उनके साथ उनकी पत्नी प्रगति शेट्टी थीं, जो फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं, और फिल्म की लीड एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत. इस इवेंट में प्रोड्यूसर चालुवे गौड़ा, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी की भी मौजूदगी रही। यह एक खूबसूरत आयोजन था, जिसमें स्टार्स, प्रोड्यूसर और मीडिया के बीच दिलचस्प बातचीत देखने को मिली.

फिल्म का उत्साह हर जगह महसूस किया जा रहा है, खासकर इसके ट्रेलर और पहले गाने के आने के बाद, जिसने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई है. फैंस अब फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और दिन गिन रहे हैं, क्योंकि कांतारा: चैप्टर 1 सिर्फ दो दिन में सिनेमाघरों में आने वाली है.

कांताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कांताराः चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं.

यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी। यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी.

फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

ऐसे में, अब जब ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, तो दर्शक इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाले पल और दिल को छू जाने वाले विजुअल्स देख पा रहे हैं। ये ट्रेलर सिर्फ उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, बल्कि उसे पार करने में कामयाब रहा है.

कहना होगा कि उसने ऐसा सिनेमैटिक तूफान खड़ा कर दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ. इतिहास रचते हुए, ट्रेलर ने सिर्फ 24 घंटे में 107 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 3.4 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हासिल किए हैं. अपनी सफलता की लिस्ट में एक और नाम जोड़ते हुए, यह ट्रेलर एक ही दिन में सबसे ज्यादा शेयर किया गया ट्रेलर भी बन गया है.

'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर सफलता के नए रिकॉर्ड बना रहा है. जहां इसे हर तरफ से जबरदस्त प्यार और तारीफ मिली है, वहीं 24 घंटों में सबसे ज्यादा शेयर किया गया ट्रेलर होने का इसका रिकॉर्ड सबसे खास है. ये सच में ट्रेलर की सफलता दिखाता है, क्योंकि व्यूज कभी-कभी नकली हो सकते हैं, लेकिन शेयर करना दर्शकों की असली उत्सुकता को दिखाता है. ये भी साफ झलकता है कि लोग इस फ़िल्म पर गर्व महसूस कर रहे हैं और इसे अपना मान चुके हैं.

