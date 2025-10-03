ETV Bharat / entertainment

'सिनेमाघरों से वीडियो रिकॉर्ड या शेयर न करें...', 'कांतारा चैप्टर 1' मेकर्स ने जारी किया पायरेसी अलर्ट

'कांतारा चैप्टर 1' ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : October 3, 2025 at 4:14 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: 'कांतारा चैप्टर 1' को समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिल रही हैं. इसी का नतीजा है कि ऋषभ शेट्टी अभिनीत इस फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत की. हालांकि, अपनी पॉपुलैरिटी के कारण फिल्म पाइरेसी का शिकार न हो, इसके लिए मेकर्स ने दर्शकों से ऐसी गतिविधियों से दूर रहने और सिनेमाघरों में कांतारा का जादू बरकरार रखने का अनुरोध किया है. 'कांतारा चैप्टर 1' के मेकर्स ने शुक्रवार, 3 अक्टूबर को पायरेसी अलर्ट जारी किया है. उन्होंने दर्शकों और फैंस से पायरेसी का समर्थन नहीं करने की अपील करते हुए एक कहा कि इससे न केवल फिल्म को नुकसान पहुंचा है, बल्कि उन हजारों लोगों के सपनों और प्रयासों को भी नुकसान पहुंचा है, जिन्होंने फिल्म को जीवंत बनाने के लिए काफी मेहनत की है. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी करते हुए लिखा है, 'डियर कांतारा फैमिली और सिनेमा लवर्स, शुरू से ही कांतारा हमारी जितनी ही आपकी रही है. आपके प्यार और समर्थन ने इस सफर को आगे बढ़ाया है. हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि पायरेसी का समर्थन न करें. यह न केवल फिल्म को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उन हजारों लोगों के सपनों और प्रयासों को भी नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे जीवंत बनाने के लिए काफी मेहनत की है.'