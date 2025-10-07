WATCH: 'दैव' बनकर 'कांतारा चैप्टर 1' का जबरा फैन पहुंचा थिएटर, मेकर्स को लगी मिर्ची, किया अब ये काम
हैदराबाद: कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की नई फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और 5 दिनों में ही 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई. यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बनने की ओर बढ़ रही है. हालांकि, फिल्म की प्रीमियर के दौरान एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक फैन 'कांतारा' के 'दैव' का वेश धारण करके थिएटर में पहुंचता है. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है. दैव की नकल करने के बाद इस पर विवाद छिड़ गया. यह कारनामा फिर से ना हो, इसके लिए कांतारा चैप्टर 1 के मेकर्स ने आज, 7 अक्टूबर को एक वॉर्निंग लेटर जारी किया है और उन्होंने अपने फैंस से ऐसी हरकतों से बचने का आग्रह किया है.
मंगलवार को वॉर्निंग लेटर जारी करते हुए मेकर्स ने लिखा है, 'धैवराधने कर्नाटक के तुलुनाडु में आस्था और सांस्कृतिक गौरव का एक प्रतीक है. हमारी फिल्में, कांतारा और कांतारा चैप्टर-1, इस भक्ति को सम्मानपूर्वक चित्रित करने और दैवों की महिमा को दर्शाने के उद्देश्य से बनाई गई थीं. हमने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कोशिश की है कि धैवराधने के प्रति निहित सम्मान और अटूट भक्ति का सम्मान किया जाए, और तुलु भूमि के महत्व और विरासत को दुनिया भर में सफलतापूर्वक प्रसारित किया जाए.'
आभार जताते हुए मेकर्स ने फैंस से ऐसी प्रक्रिया को न दोहराते हुए आग्रह किया है. उन्होंने अपने लेटर में आगे लिखा है, 'हम इस जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए तहे दिल से आभारी हैं. हालांकि, हमने देखा है कि कुछ लोग फिल्म के दैवीय पात्रों की नकल कर रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों और समारोहों में अनुचित व्यवहार कर रहे हैं. धैवराधने या दैव पूजा, जैसा कि हमारी फिल्म में दिखाया गया है, गहरी आध्यात्मिक परंपरा में निहित है और इसका उद्देश्य प्रदर्शन या सामान्य नकल करना नहीं है.'
मेकर्स ने लिखा है, 'इस तरह के गलत काम हमारी आस्था को छोटा बनाते हैं और तुलु समुदाय की धार्मिक भावनाओं और आस्था को गहरा ठेस पहुंचाते हैं. इसलिए होम्बले फिल्म्स जनता और दर्शकों से एक सख्त और ईमानदारी से अपील करती है कि वे ऐसे किसी भी कार्य से बचें जिसमें सिनेमा हॉल या सार्वजनिक स्थानों पर दैवीय पात्रों की नकल, मिमिकरी या उनके महत्व को कम करती हो.'
धैवराधने के महत्व को बताते हुए उन्होंने आखिरी में लिखा है, 'धैवराधने की पवित्र प्रकृति को सदैव बनाए रखा जाना चाहिए. हम सभी नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे इन चित्रणों के आध्यात्मिक महत्व को समझें और जिम्मेदारी से कोई भी काम करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिस भक्ति का हम जश्न मनाना चाहते हैं, उससे कभी समझौता न हो या उसे कम न आंका जाए. इस अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की पवित्रता को बनाए रखने में आपके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए हम आभारी हैं.'
ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया, जयराम और राकेश पुजारी भी हैं. 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.