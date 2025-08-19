ETV Bharat / entertainment

'कांतारा चैप्टर 1' में हुई 'हेट स्टोरी' फेम एक्टर की एंट्री, 'कुलशेखर' के किरदार में आया दमदार लुक - KANTARA CHAPTER 1

कुलेशेखर के रूप में पहला लुक सामने आने के बाद अब दर्शकों में उनके किरदार को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है.

Gulshan Devaiah first look Kulashekara OUT
एक्टर गुलशन देवैया कुलेशेखर फर्स्ट लुक (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 3:10 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: कांतारा चैप्टर 1 के मेकर्स ने आखिरकार इस साल की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्म से जुड़ी बड़ी झलक दिखा दी है. उन्होंने बॉलीवुड एक्टर गुलशन देवैया का फर्स्ट लुक रिलीज किया है. इस फिल्म में गुलशन देवैया कुलशेखर का किरदार निभाने जा रहे हैं. ये फिल्म 2022 की ब्लॉकबस्टर कंतारा का प्रीक्वल है, जिसे ऋषभ शेट्टी बना रहे हैं. इस अनाउंसमेंट के साथ ही फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है. अब दर्शकों में उत्साह साफ नजर आ रही है, क्योंकि सबको इंतजार है कि फिल्म में फिर से वही रहस्यमयी दुनिया दिखाई जाएगी, जिसने पिछली बार सबको अपना दीवाना बना लिया था.

कांतारा चैप्टर 1 को ऋषभ शेट्टी ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इस बार भी वे फिल्म में अपने सेंट्रल किरदार को दोबारा निभाते नजर आएंगे. यह प्रीक्वल पहली फिल्म की यूनिवर्स को और बड़ा करने वाला है और इसमें एक नई कहानी दिखाई जाएगी. पहली फिल्म ने लोककथा, आस्था और इंसानी भावनाओं को बखूबी जोड़कर एक अलग तरह की स्टोरीटेलिंग पेश की थी। अब यह प्रीक्वल उस कहानी की जड़ों में और गहराई से उतरने वाला है, जिससे इसमें और भी भावनाएं और गहराई जुड़ेंगी.

फिल्म को एक विजुअल स्पेक्टेकल माना जा रहा है, जिसमें अरविंद एस. कश्यप की दमदार सिनेमैटोग्राफी नजर आएगी. इसके साथ ही बी. अजनिश लोकनाथ का म्यूजिक भी होगा, जिनकी धुनों ने पहली फिल्म में दर्शकों का दिल जीत लिया था. विजय किरगंदूर के प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स के बैनर तले यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है. पिछले कुछ सालों में इस प्रोडक्शन हाउस ने बेहतरीन क्वालिटी की फिल्में दी हैं और यह फिल्म भी उसी पहचान को आगे बढ़ाने वाली है.

गुलशन देवैया का कुलेशेखर के रूप में पहला लुक सामने आने के बाद अब दर्शकों में उनके किरदार को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है. सबके मन में यह सवाल है कि उनका किरदार इस पसंद किए जाने वाले यूनिवर्स की कहानी को किस दिशा में आगे बढ़ाएगा.

फिल्म का भव्य वर्ल्डवाइड रिलीज 2 अक्टूबर 2025 को तय किया गया है. यह फिल्म कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगाली और इंग्लिश समेत कई भाषाओं में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:

'कांतारा चैप्टर 1': ऋषभ शेट्टी की हीरोइन बनेगी ये एक्ट्रेस, सामने आया साड़ी में खूबसूरत फर्स्ट लुक - KANTARA CHAPTER 1

