'कांतारा: चैप्टर 1' की वो 5 बड़ी बातें, जो फिल्म देखने के लिए कर देंगी मजबूर, आखिरी वाली सबसे खतरनाक

होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' जनता की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है.

Kantara Chapter 1
'कांतारा: चैप्टर 1 (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2025 at 2:17 PM IST

हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' एक बेहद अनोखी फिल्म है, जो ऐसे अंदाज से भारतीय संस्कृति को दिखाती है, जिसकी वो असल में हकदार है. मेकर्स ने इस सोच को पूरा करने के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी है. फिल्म आगामी 2 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' जनता की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है.

साल ​2022 में आई 'कांतारा' बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट बनकर सबसे बड़ी स्लीपर हिट बनकर उभरी, जिसे बाद इस प्रीक्वल से दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं. ​यह फिल्म 'कांतारा' की दुनिया को बड़े पैमाने पर पेश करने के लिए तैयार है, जिसके लिए कारीगरों और क्रू के मेंबर्स ने अलग-अलग राज्यों से आकर फिल्म की पुरानी दुनिया को फिर से जिंदा करने में अपना खास योगदान दिया है.

इन राज्यों से आए क्रू मेंबर्स और कारीगर

​'कांतारा: चैप्टर 1' बिना किसी शक इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. इसकी कहानी से लेकर इसके कास्ट और इसके पैमाने तक, सब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. ऐसे में, ​एक ही सोच के साथ, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल और बाकी जगहों से कारीगर और क्रू के मेंबर्स आए. हर कारीगर और क्रू मेंबर ने फिल्म की पुरानी दुनिया को फिर से जिंदा करने के लिए अपनी खासियत का कमाल दिखाया.

पहाड़ों पर बनाए गए सेट

बता दें कि यह कदम एक पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत बड़े मंदिर के सेट को आकर देने के लिए उठाया गया था. मेकर्स यह चाहते थे कि यह मंदिर का सेट लंबे समय तक रहे और दशकों तक इसे देखा जाए. अब इसके लिए उन्हें भारत भर के लोगों की जरूरत थी, ताकि वे इस कला को बनाने में अपना योगदान दे सकें.

इसके क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप, और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बांग्लान शामिल हैं, जिन्होंने फिल्म के दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ वॉर सीक्वेंस

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कांतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

घने जंगलों में सांपों के बीच शूटिंग

टीम के लिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण था. कोडाचाद्री में लगातार बारिश होती रहती है, सांपों और जोंकों ने इसे जोखिम भरा बना दिया था, कई बार तो टीम को पता ही नहीं चलता था कि जोंकों ने उन्हें काट लिया है. फिर भी, प्रोडक्शन हाउस द्वारा दी गई सभी सुविधाओं के साथ फिल्म की शूटिंग पूरी हुई.

इतनी भाषाओं में होगी रिलीज

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी.

फिल्म 'कंताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

यूट्यूब पर छाया 'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर, 5 घंटे में व्यूज 20M पार, ऋषभ शेट्टी की फिल्म का दर्शकों को इंतजार

