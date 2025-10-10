ETV Bharat / entertainment

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: ऋषभ शेट्टी के प्रीक्वल की दहाड़ बरकरार, पहले हफ्ते में 500 करोड़ का आंकड़ा किया पार

'कांतारा चैप्टर 1' की असली परीक्षा सोमवार को हुई, जिसमें यह पास हुई. कांतारा चैप्टर 1 ने पहले सोमवार को 31.5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. हालांकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को इसके कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई. ऋषभ शेट्टी के प्रीक्वल ने मंगलवार को 34.25 करोड़ रुपये, बुधवार को 25.25 करोड़ रुपये और गुरुवार को 20.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. एक हफ्ते में कांतारा चैप्टर 1 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 336.5 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 'कांतारा चैप्टर 1' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही हैं. सैकनिल्क के अनुसार, इसने ओपनिंग डे पर 61.85 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला. दूसरे दिन इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई. फिर भी फिल्म ने पहले शुक्रवार को 45.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. शनिवार को 55 करोड़ रुपये और रविवार को इसने 63 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इसी के साथ इसने पहले वीकेंड में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.

हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1'ने सिनेमाघरों में अपना पहला हफ्ता शानदार तरीके से खत्म किया है. यह पीरियड एक्शन ड्रामा एक हफ्ते के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन कर रही है. जहां इसने भारत में कन्नड़ सिनेमा के इतिहास के कई कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़े हैं, वहीं, दुनियाभर में भी 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है. इसी के साथ ऋषभ शेट्टी की यह फिल्म 2025 की दुनियाभर में 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन गई है.

कन्नड़ और हिंदी में 'कांतारा चैप्टर 1' ने 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार

इस बीच 'कांतारा चैप्टर 1' ने कन्नड़ बॉक्स ऑफिस और हिंदी बेल्ट में 100 करोड़ का आंकड़ा पार गई है. इसने कन्नड़ बेल्ट में 106.6 करोड़ और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 108.75 करोड़ रुपये कमाए हैं

500 करोड़ी क्लब में शामिल 'कांतारा चैप्टर 1'

'कांतारा चैप्टर 1' ने ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है. फिल्म ने एक हफ्ते में दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसकी पुष्टि खुद मेकर्स ने किया है.

10 अक्टूबर को मेकर्स ने 'कांतारा चैप्टर 1' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में अपडेट जारी किया है. मेकर्स के मुताबिक, कांतारा चैप्टर 1 ने दुनियाभर में 509.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसे सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'दिव्य सिनेमाई का तूफान बॉक्स ऑफिस पर लगातार बढ़ता जा रहा है. कांतारा चैप्टर 1 ने पहले हफ्ते में दुनिया भर में 509.25 करोड़ रुपये की कमाई की है.'

दुनियाभर में 500 करोड़ कमाने वाली फिल्में

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' 2025 की दुनियाभर में 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन गई है. आईएमबीडी के मुताबिक, पहले पायदान पर विक्की कौशल की 'छावा' (808.7 करोड़ रुपये), दूसरे स्थान पर 'सैयारा' (575.8 करोड़ रुपये) और तीसरे स्थान पर रजनीकांत की तमिल फिल्म 'कूली' (516.7 करोड़ रुपये) है. उम्मीद है कि जल्द ही कांतारा चैप्टर 1 'कूली' को पीछे छोड़ देगी.

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है. फिल्म की दमदार कहानी, ऋषभ शेट्टी का प्रभावशाली अभिनय और गहरी रहस्यमयी दुनिया ने दर्शकों के दिलों में गहरी पैठ बना ली. फिल्म में ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया जैसे दमदार कलाकार शामिल हैं.