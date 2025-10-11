ETV Bharat / entertainment

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9: बनी तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म, 'कूली' को पछाड़ा, अब 'सैयारा' की बारी

हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे ऐसे स्टार बन गए हैं, जिनकी फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 की कमाई ने 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है. कांतारा: चैप्टर 1 ने महज एक हफ्ते में वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. वहीं, कांतारा: चैप्टर 1 मौजूदा साल 2025 की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. कांतारा: चैप्टर 1 से पहले कमाई की लिस्ट में छावा, सैयारा और कूली शामिल हैं, जिनकी कमाई का रिकॉर्ड टूटना अब संभव नजर आ रहा है. कांतारा: चैप्टर 1 ने नौवें दिन कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है और फिल्म का कलेक्शन कितना हो गया है.

कांतारा: चैप्टर 1 डे 9 कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, कांतारा: चैप्टर 1 ने भारत में 61.85 करोड़ रुपये से खाता खोला था. फिल्म ने दूसरे दिन 45.4 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये और चौथे दिन रविवार को 63 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 225.62 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था. पांचवें दिन 31.25 करोड़ रुपये, छठे दिन 6.35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई फिल्म ने 33.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म ने सातवें दिन 25.25 करोड़ रुपये, आठवें दिन 21.15 करोड़ रुपये और नौवें दिन 23.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 362.86 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म हिंदी और कन्नड़ भाषा में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

2025 की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म

कांतारा: चैप्टर 1 ने 7 दिनों में 509.25 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. वहीं, ट्रेड एनालिस्ट की मानें तो फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 का 9 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 540 करोड़ रुपये हो गया है. अगर ऐसा है तो कांतारा: चैप्टर 1 मौजूदा साल में रिलीज हुई रजनीकांत स्टारर फिल्म कूली (518 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ साल 2025 की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. कांतारा: चैप्टर 1 मौजूदा साल में रिलीज हुई फिल्म वॉर 2, द कॉल हिम ओजी, महावतार नरसिम्हा, लोका चैप्टर 1, एल 2- एम्पुरान और सितारे जमीन पर का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुकी है.