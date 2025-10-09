ETV Bharat / entertainment

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8: हिंदी में दूसरी 100 करोड़ कमाने वाली कन्नड़ फिल्म बनी ऋषभ शेट्टी की एक्शन-थ्रिलर

Published : October 9, 2025 at 8:02 PM IST | Updated : October 9, 2025 at 8:48 PM IST

हैदराबाद: 'कांतारा चैप्टर 1' को सिनेमाघरों में आज (9 अक्टूबर) आठ दिन पूरे होने वाले है, लेकिन इससे पहले ही फिल्म ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इसने ना सिर्फ सभी भाषाओं में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, बल्कि हिंदी बेल्ट में भी इसने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. ऋषभ शेट्टी की अभिनीत यह प्रीक्वल 2 अक्टूबर को रिलीज हुई और पहले दिन से ही इसने पूरे भारत के सिनेमाघरों को खचाखच भर दिया है. अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश करते हुए भी, दर्शक इस रोमांचक कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उमड़ रहे हैं. 2 अक्टूबर को कई भाषाओं में रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 2025 की रई बड़ी रिलीज फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. भारत भर के दर्शक इस दिलचस्प कहानी को देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं, जिससे थिएटर खचाखच भरे रह रहे हैं. सैकनिल्क के अनुसार, पहले दिन 61.85 करोड़ रुपये की शानदार शुरुआत के बाद, 'कांतारा चैप्टर 1' ने सप्ताह के दिनों में भी टिकट काउंटरों पर अच्छा प्रदर्शन किया. सातवें दिन 25.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भारत में घरेलू स्तर पर 316.25 करोड़ रुपये (नेट) कमाए. आठवें दिन की गति से पता चलता है कि आज (गुरुवार, 9 अक्टूबर) फिल्म की कमाई धीमी रहेगी. सैकनिल्क के अनुसार, कांतारा चैप्टर 1 ने आज शाम 8 बजे तक लगभग 13.68 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अब तक, कुल कमाई 329.93 करोड़ रुपये हो गया है.

'कांतारा चैप्टर 1' हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

यश अभिनीत 'केजीएफ: चैप्टर 2' के बाद, होम्बले फिल्म्स ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म पेश की है. जी हां, ऋषभ शेट्टी के पीक्वल ने 7 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है. ऋषभ शेट्टी की लिखित, निर्देशित और अभिनित कांतारा चैप्टर 1 ने 2 अक्टूबर को अपने पहले दिन 18.50 करोड़ की कमाई के साथ शानदार शुरुआत की. पहले शुक्रवार को फिल्म ने अच्छी शुरुआत की, फिर शनिवार और रविवार को अच्छी कमाई करते हुए अपने पहले वीकेंड में 73.50 करोड़ की कमाई की. फिल्म को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया ने सोमवार को अच्छी पकड़ बनाए रखने में मदद की. मंगलवार को छूट के बाद इसने लगभग 30% की बढ़त के साथ 11.25 करोड़ रुपये की कमाई की. बुधवार को, इसने लगभग 8.25 करोड़ की कमाई करते हुए मजबूत पकड़ बनाए रखी, जिससे सात दिनों में कुल हिंदी कलेक्शन 101.75 करोड़ रुपये हो गया. सैकनिल्क के अनुसार, कंतारा चैप्टर 1, यश अभिनीत केजीएफ 2 (435 करोड़ नेट) के बाद दूसरी कन्नड़ फिल्म है और हिंदी में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली 11वीं साउथ इंडियन फिल्म है. 2025 में, ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली हिंदी-डबफिल्म होगी. ' 'कांतारा चैप्टर 1' वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी अभिनीत यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 7 दिनों में 450 करोड़ के करीब पहुंच गई है. दूसरे शुक्रवार या शनिवार तक यह 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी और केजीएफ 2 (1215 करोड़) के बाद ऐसा करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म बन जाएगी. यह भी पढ़ें: कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने पहले हफ्ते में कमाए 300 करोड़, 'ब्रह्मास्त्र' का तोड़ा रिकॉर्ड

