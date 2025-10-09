ETV Bharat / entertainment

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने पहले हफ्ते में कमाए 300 करोड़, 'ब्रह्मास्त्र' का तोड़ा रिकॉर्ड

हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी फिल्म 'कांतारा : चैप्टर 1' ने अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर लिया है और फिल्म आज 9 अक्टूबर को अपने दूसरे हफ्ते में आ चुकी है. अपने पहले ही वीक में 'कांतारा : चैप्टर 1' ने कांतारा के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जी हां, 'कांतारा : चैप्टर 1' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई का आंकड़ा 300 करोड़ के पार जा चुका है.

कांतारा: चैप्टर 1 का पहला वीकेंड बेहद शानदार रहा था और फिल्म ने पहले ही वीकेंड में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया था. फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब 300 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है.

कांतारा: चैप्टर 1 कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. कांतारा: चैप्टर 1 बस यश स्टारर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 (1250 करोड़ रुपये) से पीछे है. कांतारा: चैप्टर 1 ने कमल हासन की कमल हासन की विक्रम (413 करोड़ रुपये), भूल भुलैया 3 (411 करोड़ रुपये) का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. माना जा रहा है कि कांतारा: चैप्टर 1 साल 2025 की पहली 1000 हजार करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म बन सकती है.

सैकनिल्क के अनुसार, कांतारा: चैप्टर 1 ने भारत में 61.85 करोड़ रुपये से खाता खोला था. फिल्म ने दूसरे दिन 45.4 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये और चौथे दिन रविवार को 63 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 225.62 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था. बता दें, कांतारा चैप्टर 1 पहले वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म बनी थी और इसने केजीएफ को पीछे छोड़ दिया.

पांचवें दिन 31.25 करोड़ रुपये कमाए. अपने पहले सोमवार (5वें दिन) को, फिल्म ने 30.50 करोड़ रुपये (शुरुआती अनुमान) की दमदार कमाई की, जिससे भारत में इसकी पांच दिनों की कुल कमाई 255.75 करोड़ रुपये हो गई. फिल्म की छठे दिन फिल्म की कमाई में 6.35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई फिल्म ने 33.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म का कुल घेरलू कलेक्शन 290.25 करोड़ रुपये हो गया है. जिसमें हिंदी में सबसे ज्यादा 93.25 करोड़ रुपेये कमाए हैं. अब फिल्म की कमाई में सातवें दिन 27 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई और फिल्म ने बुधवार को 25 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 316 करोड़ रुपये हो गया है.

ब्रह्मास्त्र और 3 इडियट्स को पछाड़ा

कांतारा चैप्टर 1 ने एक हफ्ते में वर्ल्डवाइड 451 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र (431 करोड़ रुपये) और आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स (450 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इसी के साथ फिल्म ने द ग्रेस्टेस्ट ऑफ द द टाइम, विक्रम, भूल भुलैया 3, अंधाधुन, पोन्नियिन सेलवन, साहो, कांतारा, चेन्नई एक्सप्रेस, समेत कई फिल्मों की वर्ल्डवाइड कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब कांतारा चैप्टर के आगे डंकी, टाइगर 3, वॉर 2, कूली, धूम 3, पद्मावत, टाइगर जिंदा है, सैयारा, संजू, लियो, जैसे 500 करोड़ी क्लब की फिल्में हैं, जिनका रिकॉर्ड दूसरे हफ्ते के अंत तक टूटता नजर आ रहा है.

साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म