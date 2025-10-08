कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: 'कांतारा' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ा, कमाई 400 करोड़ के पार
कांतारा: चैप्टर 1 का पहला वीकेंड बेहद शानदार रहा और फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2025 at 11:05 AM IST
हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी और रुकमणि वसंत स्टारर फिल्म 'कांतारा : चैप्टर 1' आज 8 अक्टूबर को अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा करने जा रही है. अपने पहले ही वीक से पहले 'कांतारा : चैप्टर 1' ने कांतारा के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जी हां, 'कांतारा : चैप्टर 1' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. 16 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म कांतारा (2022) ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये के बिजनेस कर फिल्म ट्रेड एनालिस्ट और बड़े-बड़े दिग्गजों को होश उड़ा दिए थे. तीन साल बाद भी दर्शकों में कांतारा को लेकर क्रेज कम नहीं हुआ और इसका सबूत बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है.
कांतारा: चैप्टर 1 का पहला वीकेंड बेहद शानदार रहा और फिल्म ने पहले ही वीकेंड में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया था. फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब 300 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है, जबकि इसका ग्रॉस घरेलू कलेक्शन 348 करोड़ रुपये हो चुका है.
सैकनिल्क के अनुसार, कांतारा: चैप्टर 1 ने भारत में 61.85 करोड़ रुपये से खाता खोला था. फिल्म ने दूसरे दिन 45.4 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये और चौथे दिन रविवार को 63 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 225.62 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था. बता दें, कांतारा चैप्टर 1 पहले वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म बनी थी और इसने केजीएफ को पीछे छोड़ दिया. पांचवें दिन की कमाई की बात करें तो कांतारा: चैप्टर 1 ने 31.25 करोड़ रुपये कमाए, यानि फिल्म की कमाई में 50.40 फीसदी की गिरावट आई है. अपने पहले सोमवार (5वें दिन) को, फिल्म ने 30.50 करोड़ रुपये (शुरुआती अनुमान) की दमदार कमाई की, जिससे भारत में इसकी पांच दिनों की कुल कमाई 255.75 करोड़ रुपये हो गई. अब फिल्म की छठे दिन फिल्म की कमाई में 6.35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई फिल्म ने 33.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म का कुल घेरलू कलेक्शन 290.25 करोड़ रुपये हो गया है. जिसमें हिंदी में सबसे ज्यादा 93.25 करोड़ रुपेये कमाए हैं.
कांतारा का टूटा रिकॉर्ड
ओवरसीज में कांतारा: चैप्टर 1 ने छह दिनों में 7 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है और इससे फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 414 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि कांतारा (2022) ने वर्ल्डवाइड 408 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. इसी के साथ कांतारा: चैप्टर 1 कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. कांतारा: चैप्टर 1 बस यश स्टारर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 (1250 करोड़ रुपये) से पीछे है. कांतारा: चैप्टर 1 ने कमल हासन की कमल हासन की विक्रम (413 करोड़ रुपये), भूल भुलैया 3 (411 करोड़ रुपये) का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. माना जा रहा है कि कांतारा: चैप्टर 1 साल 2025 की पहली 1000 हजार करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म बन सकती है.
साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म
छावा (हिंदी)- 797.34 करोड से 809 करोड़ रुपये
सैयारा (हिंदी)- 579.23 करोड़ रुपये
कूली (तमिल)- 514 करोड़ से 675 करोड़ रुपये
कांतारा: चैप्टर 1 (कन्नड़)- 414 करोड़ रुपये
दे कॉल हिम ओजी (तेलुगु)- 308 करोड़ रुपये
वॉर 2 (हिंदी)- 303 से 351 करोड़ रुपये
महावातार नरसिम्हा (तेलुगु)- 300 से 325 करोड़ रुपये
लोका: चैप्टर 1 चंद्रा (मलयालम)- 300 करोड़
एल 2- एम्पुराण (मलयालम)- 265 करोड़ रुपये
सितारे जमीन पर ( हिंदी)- 265 करोड़ रुपये
ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखित और निर्देशित, कांतारा चैप्टर 1' 2022 की सुपरहिट फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. पहली फिल्म की घटनाओं से एक हजार साल पहले की कहानी, कंतारा के निवासियों और एक पड़ोसी राज्य के बीच के संघर्ष को दर्शाती है, जो उनकी जमीनों और संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है. ऋषभ के अलावा, इस पीरियड एक्शन ड्रामा में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. कांतारा चैप्टर 1 को आलोचकों और प्रशंसकों दोनों से शानदार समीक्षा मिली है.