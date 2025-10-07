ETV Bharat / entertainment

'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस: मंडे टेस्ट में 50% गिरी फिल्म की कमाई, फिर भी 250 करोड़ का आंकड़ा पार

'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस ( Screen Grab )

Published : October 7, 2025

हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 बीती 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर दुनियाभर में रिलीज हुई थी. फिल्म अपनी रिलीज के पांच दिन पूरे कर चुकी है. कांतारा: चैप्टर 1 अपने मंडे टेस्ट में फिफ्टी-फिफ्टी रही है. सोमवार को फिल्म की कमाई में 50 फीसदी की गिरावट जरूर आई, लेकिन वो भारत में 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही. कांतारा: चैप्टर 1 ने पांच दिनों में घरेलू और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल कितनी कमाई कर ली है और पांचवें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है, चलिए जानते हैं. कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सैकनिल्क के अनुसार, कांतारा: चैप्टर 1 ने भारत में 61.85 करोड़ रुपये से खाता खोला था. फिल्म ने दूसरे दिन 45.4 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये और चौथे दिन रविवार को 63 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 225.62 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था. बता दें, कांतारा चैप्टर 1 पहले वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म बनी थी और इसने केजीएफ को पीछे छोड़ दिया. पांचवें दिन की कमाई की बात करें तो कांतारा: चैप्टर 1 ने 31.25 करोड़ रुपये कमाए हैं, यानि फिल्म की कमाई में 50.40 फीसदी की गिरावट आई है. अपने पहले सोमवार (5वें दिन) को, फिल्म ने 30.50 करोड़ रुपये (शुरुआती अनुमान) की दमदार कमाई की, जिससे भारत में इसकी पांच दिनों की कुल कमाई 255.75 करोड़ रुपये हो गई. कर्नाटक में बनाएगी रिकॉर्ड फिल्म ने कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया है और अपने शुरुआती वीकेंड में यश की केजीएफ: चैप्टर 2 को पीछे छोड़ दिया है. केजीएफ 2 ने राज्य में लगभग 73.50 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि कांतारा: चैप्टर 1 ने केवल तीन दिनों में 79 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इसे पीछे छोड़ दिया. छठे दिन तक, ट्रेड एनालिस्ट का अनुमान है कि फिल्म अकेले कर्नाटक में आराम से 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी, और बाहुबली: द कन्क्लूजन, केजीएफ: चैप्टर 2 और ओरिजिनल कांतारा (2022) के बाद ऐसा करने वाली इतिहास की केवल चौथी फिल्म बन जाएगी. अपने मौजूदा रुझान को देखते हुए, कांतारा: चैप्टर 1 कर्नाटक में 200 करोड़ रुपये के क्लब में प्रवेश करने की राह पर है, और पहली कंतारा को पीछे छोड़ देगी, जिसने 183.6 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.