'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस: मंडे टेस्ट में 50% गिरी फिल्म की कमाई, फिर भी 250 करोड़ का आंकड़ा पार

सोमवार को फिल्म की कमाई में 50 फीसदी की गिरावट आई, लेकिन वो भारत में 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 5
'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस (Screen Grab)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 7, 2025 at 2:45 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 बीती 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर दुनियाभर में रिलीज हुई थी. फिल्म अपनी रिलीज के पांच दिन पूरे कर चुकी है. कांतारा: चैप्टर 1 अपने मंडे टेस्ट में फिफ्टी-फिफ्टी रही है. सोमवार को फिल्म की कमाई में 50 फीसदी की गिरावट जरूर आई, लेकिन वो भारत में 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही. कांतारा: चैप्टर 1 ने पांच दिनों में घरेलू और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल कितनी कमाई कर ली है और पांचवें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है, चलिए जानते हैं.

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, कांतारा: चैप्टर 1 ने भारत में 61.85 करोड़ रुपये से खाता खोला था. फिल्म ने दूसरे दिन 45.4 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये और चौथे दिन रविवार को 63 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 225.62 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था. बता दें, कांतारा चैप्टर 1 पहले वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म बनी थी और इसने केजीएफ को पीछे छोड़ दिया. पांचवें दिन की कमाई की बात करें तो कांतारा: चैप्टर 1 ने 31.25 करोड़ रुपये कमाए हैं, यानि फिल्म की कमाई में 50.40 फीसदी की गिरावट आई है. अपने पहले सोमवार (5वें दिन) को, फिल्म ने 30.50 करोड़ रुपये (शुरुआती अनुमान) की दमदार कमाई की, जिससे भारत में इसकी पांच दिनों की कुल कमाई 255.75 करोड़ रुपये हो गई.

कर्नाटक में बनाएगी रिकॉर्ड

फिल्म ने कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया है और अपने शुरुआती वीकेंड में यश की केजीएफ: चैप्टर 2 को पीछे छोड़ दिया है. केजीएफ 2 ने राज्य में लगभग 73.50 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि कांतारा: चैप्टर 1 ने केवल तीन दिनों में 79 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इसे पीछे छोड़ दिया. छठे दिन तक, ट्रेड एनालिस्ट का अनुमान है कि फिल्म अकेले कर्नाटक में आराम से 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी, और बाहुबली: द कन्क्लूजन, केजीएफ: चैप्टर 2 और ओरिजिनल कांतारा (2022) के बाद ऐसा करने वाली इतिहास की केवल चौथी फिल्म बन जाएगी. अपने मौजूदा रुझान को देखते हुए, कांतारा: चैप्टर 1 कर्नाटक में 200 करोड़ रुपये के क्लब में प्रवेश करने की राह पर है, और पहली कंतारा को पीछे छोड़ देगी, जिसने 183.6 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.

बाकी फिल्मों से तुलना

अपने पहले सोमवार को ही, 'कांतारा: चैप्टर 1' ने 2025 की कई बॉलीवुड और दक्षिण फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. सोमवार को इसकी 30.50 करोड़ रुपये की कमाई सलमान खान की 'सिकंदर' (26 करोड़ रुपये), वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' (3 करोड़ रुपये) और धनुष की 'इडली कढ़ाई' (1.6 करोड़ रुपये) की रिलीज के दिन की कमाई से ज़्यादा है.

2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फ़िल्मों में, 'कांतारा: चैप्टर 1' पहले ही हफ्ते में होने के बावजूद, 'छावा' (सोमवार 24 करोड़ रुपये), 'सैय्यारा' (सोमवार 24 करोड़ रुपये) और 'कुली' (सोमवार 12 करोड़ रुपये) के साथ शीर्ष पर है. प्रीक्वल ने हाल ही में आई ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे सु फ्रॉम सो (92 करोड़ रुपये), सितारे जमीन पर (167 करोड़ रुपये), लोका: चैप्टर 1- चंद्रा (153 करोड़ रुपये) और केजीएफ: चैप्टर 1 (185 करोड़ रुपये घरेलू) को भी पीछे छोड़ दिया है.

पांचवें दिन (सोमवार) को ऑक्युपेंसी रेट

वर्किंग डे होने के बावजूद, कांतारा: चैप्टर 1 की सभी क्षेत्रों में अच्छा ऑक्युपेंसी रेट रहा. तेलुगु में कुल 36.52 प्रतिशत ऑक्युपेंसी रही, जबकि रात के शो लगभग 52 प्रतिशत तक पहुंची. दूसरी ओर, हिंदी में कुल 17.67 प्रतिशत ऑक्युपेंसी रही, जबकि रात के शो 28.57 प्रतिशत तक पहुंची.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस और अचीवमेंट्स

वर्ल्डवाइड कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर-1' ने रिलीज के चार दिनों के भीतर ही 300 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया था. विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह अपने पहले 10 दिनों में ही दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है. यह इसे इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली अब तक की सबसे तेज कन्नड़ फिल्मों में से एक बना देगी. विदेशों में खासकर संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फिल्म का शानदार प्रदर्शन इसकी कमाई में इजाफा करेगा.

फिल्म के बारे में

कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर-1, 2022 में आई कल्ट हिट फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. यह फिल्म दर्शकों को मूल फिल्म की घटनाओं से एक हजार साल पहले ले जाती है. कहानी कांतारा के एक जंगली गांव के साहसी योद्धा बर्मे (ऋषभ शेट्टी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने लोगों और उनकी मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमावर्ती प्रांत के एक निरंकुश शासक कुलशेखर (गुलशन देवैया) से लड़ता है, जिसकी योजना उनके पवित्र जंगल का दोहन करने की है. लीड अभिनेत्री की भूमिका रुक्मिणी वसंत ने निभाई है, जबकि अनुभवी अभिनेता जयराम एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में हैं.

