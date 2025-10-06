'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4: 300 करोड़ी क्लब में एंट्री, KGF को पछाड़ा, बनी सेकंड हाईएस्ट वीकेंड ओपनर
कांतारा: चैप्टर 1 आज 6 अक्टूबर को अपने पहले सोमवार में एंटर कर चुकी है. फिल्म ने चौथे दिन तक कितनी कमाई की चलिए जानें.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2025 at 12:16 PM IST
हैदराबाद: 'कांतारा: चैप्टर 1' ने अपना पहला शानदार वीकेंड पूरा कर लिया है. फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये आंकड़ा पार कर लिया है. कांतारा: चैप्टर 1 अपना बजट वसूल कर चुकी है. कांतारा: चैप्टर 1 का बजट महज 125 करोड़ रुपये है. इसी के साथ वह वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेज 300 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई हैं, जिसमें मौजूदा साल में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म कूली ने 3 दिनों में वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये कमाए थे. कांतारा: चैप्टर 1 आज 6 अक्टूबर को अपने पहले सोमवार में एंटर कर चुकी है. कांतारा: चैप्टर 1 ने पहले दिन से चौथे दिन तक कितनी कमाई की चलिए जानते हैं.
कांतारा: चैप्टर 1 फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, कांतारा: चैप्टर 1 ने भारत में 61.85 करोड़ रुपये से खाता खोला था. फिल्म ने दूसरे दिन 45.4 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये और चौथे दिन रविवार को 61.5 करोड़ रुपये की कमाई की.इसी के साथ फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 225.62 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. बता दें, कांतारा चैप्टर 1 पहले वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म बन गई है और इसने केजीएफ को पीछे छोड़ दिया है.
कांतारा: चैप्टर 1 वर्ल्डवाइड कलेक्शन
रिपोर्ट्स की मानें तो कांतारा चैप्टर 1 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 325 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं. इसी के साथ कांतारा ने साल 2025 में रिलीज हुई फिल्में महावातार नरसिम्हा (325 करोड़ रु), लोका-चैप्टर 1 (290 करोड़ रुपये), एल 2: एंपुरण (268 करोड़ रुपये), सितारे जमीन पर (267 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
वॉर 2 (364 करोड़ रुपये) और ओजी (361 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड आज टूट जाएगा. वहीं, साल 2025 में सबसे कमाऊ फिल्मों में छावा, सैयारा और कूली का रिकॉर्ड भी टूटता नजर आ रहा है.
पहले रविवार ऑक्यूपेंसी रेट
कांतारा: चैप्टर 1 का चौथे दिन यानि रविवार को कन्नड़ पट्टी में मॉर्निंग शो में 83.31 फीसदी, दोपहर के शो में 95.13 फीसदी, इवनिंग शो में 91.85 फीसदी और नाइट शो में 92.08 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ. वहीं, रविवार को कांतारा: चैप्टर 1 कन्नड़ पट्टी में 90.59 फीसदी फुटफॉल मिला. वहीं, तेलुगू में 71.37 फीसदी, हिंदी में 38.90 फीसदी, तमिल में 80.90 फीसदी, मलयालम में 77.82 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ.
कांतारा: चैप्टर 1 को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और वह खुद ही इस फिल्म के लीड एक्टर हैं. होम्बले फिल्म्स के बैनर तले यह फिल्म बनी ही है, जो साल 2022 में रिलीज हुई कांतारा का प्रीक्वल है.