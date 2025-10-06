ETV Bharat / entertainment

'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4: 300 करोड़ी क्लब में एंट्री, KGF को पछाड़ा, बनी सेकंड हाईएस्ट वीकेंड ओपनर

'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 ( POSTER )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : October 6, 2025 at 12:16 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: 'कांतारा: चैप्टर 1' ने अपना पहला शानदार वीकेंड पूरा कर लिया है. फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये आंकड़ा पार कर लिया है. कांतारा: चैप्टर 1 अपना बजट वसूल कर चुकी है. कांतारा: चैप्टर 1 का बजट महज 125 करोड़ रुपये है. इसी के साथ वह वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेज 300 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई हैं, जिसमें मौजूदा साल में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म कूली ने 3 दिनों में वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये कमाए थे. कांतारा: चैप्टर 1 आज 6 अक्टूबर को अपने पहले सोमवार में एंटर कर चुकी है. कांतारा: चैप्टर 1 ने पहले दिन से चौथे दिन तक कितनी कमाई की चलिए जानते हैं. कांतारा: चैप्टर 1 फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन सैकनिल्क के अनुसार, कांतारा: चैप्टर 1 ने भारत में 61.85 करोड़ रुपये से खाता खोला था. फिल्म ने दूसरे दिन 45.4 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 55 करोड़ रुपये और चौथे दिन रविवार को 61.5 करोड़ रुपये की कमाई की.इसी के साथ फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 225.62 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. बता दें, कांतारा चैप्टर 1 पहले वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म बन गई है और इसने केजीएफ को पीछे छोड़ दिया है.