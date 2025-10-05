ETV Bharat / entertainment

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट का 100% वसूली कर ली है. जानिए 'कांतारा चैप्टर 1' के तीसरे दिन की कमाई...

Kantara Chapter 1
'कांतारा चैप्टर 1' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 5, 2025 at 10:32 AM IST

हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनकर उभरी है, जिसने अपनी दमदार स्टोरी और सीन से दर्शकों का मन मोह लिया है. यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले दिन से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म को न सिर्फ फैंस और दर्शकों से बल्कि बड़ी-बड़ी हस्तियों से भी प्रशंसा मिल रही है. तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, कन्नड़ सुपरस्टार यश जैसे सितारों ने फिल्म की तारीफ की है. सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण 'कांतारा चैप्टर 1' ने मात्र 3 में ही 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है और 200 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई.

सैकनिल्क के अनुसार, ऐतिहासिक पौराणिक ड्रामा 'कांतारा चैप्टर 1' ने 61.85 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग के साथ शुरुआत की, जो ऋषभ शेट्टी के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बन गई. हालांकि शुक्रवार (कल) को फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई, लेकिन यह टिकट काउंटरों पर मजबूत रही और दूसरे दिन लगभग 46 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसके बाद घरेलू स्तर पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म 2 दिनों में ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई. फिल्म की दो दिनों की कुल कमाई 107.85 करोड़ रुपये थी.

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
'कांतारा चैप्टर 1' अपने पहले ही शनिवार को देश भर के सिनेमाघरों में भारी भीड़ खींची. सैकनिल्क के अनुसार, 'कांतारा 2' ने 4 अक्टूबर बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट का 100% वसूल कर लिया है.

सिनेमाघरों में तीसरे दिन 'कांतारा चैप्टर 1' ने लंबी छलांग लगाई. शनिवार को फिल्म ने 55.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बड़ी सफलता हासिल की. ​​इस 20.11% की बढ़ोतरी के साथ, 'कांतारा चैप्टर 1' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 163.1 करोड़ रुपये हो गया है. पहले शनिवार को शानदार प्रदर्शन के साथ, उम्मीद है कि यह संख्या और बढ़ेगी चौथे दिन 200 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर जाएगी.

'कांतारा चैप्टर 1' ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
शनिवार को, 'कांतारा चैप्टर 1' ने सलमान खान की 'सिकंदर' (110 करोड़ रुपये) और राम चरण की 'गेम चेंजर' (131 करोड़ रुपये) समेत कुछ बड़ी हालिया रिलीज फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया. इसने शनिवार को 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया, और ऐसा करने वाली चौथी कन्नड़ फिल्म बन गई.

हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा चैप्टर 1' का हाफ सेंचुरी
'कांतारा चैप्टर 1' ने जहां भारत में 163.1 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है, वहीं इसने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा दिया है. इसने ना सिर्फ सभी भाषाओं में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है, बल्कि हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी यह 50 करोड़ी क्लब में शामिल हो गई है.

इसने हिंदी में पहले दिन 18.5 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की थी, जबकि दूसरे दिन थोड़ी गिरावट के साथ इसने 12.5 करोड़ रुपये कमाए. शनिवार को इस छलांग करते हुए 19 करोड़ रुपये कमाए और 50 करोड़ रुपये के क्लब में सीधे प्रवेश कर गई. तीन दिनों में 'कांतारा चैप्टर 1' ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का बिजनेस कर ली है.

'कांतारा चैप्टर 1' ने बजट का 100% वसूली की
सैकनिल्क के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कमाई कर ली है. इसके साथ ही फिल्म ने अपना 125 करोड़ रुपये का बजट वसूल कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

यह एक्शन-थ्रिलर प्रीक्वल 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली चौथी कन्नड़ फिल्म भी है. इसने एक ही प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा कट बेचने का रिकॉर्ड भी बनाया. बुकमायशो पर पहले 24 घंटों में 12.8 लाख से ज्यादा कट बिके. देशों में, कांतारा चैप्टर 1 ने शुरुआती दिनों में 22 करोड़ रुपये की कमाई करके क्षेत्रीय फिल्मों के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

