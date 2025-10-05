ETV Bharat / entertainment

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनकर उभरी है, जिसने अपनी दमदार स्टोरी और सीन से दर्शकों का मन मोह लिया है. यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले दिन से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म को न सिर्फ फैंस और दर्शकों से बल्कि बड़ी-बड़ी हस्तियों से भी प्रशंसा मिल रही है. तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, कन्नड़ सुपरस्टार यश जैसे सितारों ने फिल्म की तारीफ की है. सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण 'कांतारा चैप्टर 1' ने मात्र 3 में ही 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है और 200 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई. सैकनिल्क के अनुसार, ऐतिहासिक पौराणिक ड्रामा 'कांतारा चैप्टर 1' ने 61.85 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग के साथ शुरुआत की, जो ऋषभ शेट्टी के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बन गई. हालांकि शुक्रवार (कल) को फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई, लेकिन यह टिकट काउंटरों पर मजबूत रही और दूसरे दिन लगभग 46 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसके बाद घरेलू स्तर पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म 2 दिनों में ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई. फिल्म की दो दिनों की कुल कमाई 107.85 करोड़ रुपये थी. 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

'कांतारा चैप्टर 1' अपने पहले ही शनिवार को देश भर के सिनेमाघरों में भारी भीड़ खींची. सैकनिल्क के अनुसार, 'कांतारा 2' ने 4 अक्टूबर बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट का 100% वसूल कर लिया है. सिनेमाघरों में तीसरे दिन 'कांतारा चैप्टर 1' ने लंबी छलांग लगाई. शनिवार को फिल्म ने 55.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बड़ी सफलता हासिल की. ​​इस 20.11% की बढ़ोतरी के साथ, 'कांतारा चैप्टर 1' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 163.1 करोड़ रुपये हो गया है. पहले शनिवार को शानदार प्रदर्शन के साथ, उम्मीद है कि यह संख्या और बढ़ेगी चौथे दिन 200 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर जाएगी.