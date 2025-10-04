ETV Bharat / entertainment

'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस: गिरावट के बाद भी 2 दिनों में कमाए 100 करोड़, ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने उड़ाया गर्दा

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : October 4, 2025 at 10:42 AM IST 3 Min Read