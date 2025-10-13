कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: 600 करोड़ी क्लब में एंट्री, सैयारा समेत तोड़ा दर्जनों फिल्मों का रिकॉर्ड, अब 'छावा' की बारी
कांतारा चैप्टर 1 भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 16वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2025 at 10:55 AM IST
हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी और रुकमणि वसंत स्टारर फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रखा है. कांतारा: चैप्टर 1 ने अपने दूसरे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर कमाई से भुचाल ला दिया. कांतारा: चैप्टर 1 ने अपने दूसरे शनिवार और रविवार को मिलाकर 79 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ कांतारा: चैप्टर 1 ने अपने रास्ते में आने वाली फिल्म सभी फिल्मों की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कांतारा: चैप्टर 1 साल 2025 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है और फिल्म ने 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने प्रभास, सलमान खान, जैसे सुपरस्टार की फिल्म को भी धूल चटा दी है.
कांतारा: चैप्टर 1 की 11वें दिन की कमाई
सैकनिल्क की मानें तो दूसरे रविवार कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस ही हिला डाला. कांतारा: चैप्टर 1 ने अपने दूसरे रविवार को 40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 478.65 करोड़ रुपये का हो गया है. इसी के साथ फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर किन-किन फिल्मों को धूल चटाई, चलिए नीचे जानते हैं.
डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड
सैकनिल्क के अनुसार, कांतारा चैप्टर 1 ने भारत में 11 दिनों में 478.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कांतारा चैप्टर 1 भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 16वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में बाहुबली 2- द कनक्लूजन 1429.83 करोड़ रुपये कमाकर पहले नंबर पर है.
सालार (475.1 करोड़ रुपये),
पीके (473.33 करोड़ रुपये),
बजरंगी भाईजान (444.92 करोड़ रुपये),
एवेंजर्स एंडगेम (442.3 करोड़ रुपये),
संजू (439.14 करोड़ रुपये),
टाइगर जिंदा है (434.82 करोड़ रुपये),
सुल्तान (421.25 करोड़ रुपये),
लियो (417 करोड़ रुपये),
सैयारा (409.18 करोड़ रुपये),
जेलर (407 करोड़ रुपये),
कांतारा (361 करोड़ रुपये)
2025 की साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म सैयारा का तोड़ा रिकॉर्ड
कांतारा : चैप्टर 1 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 623 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 साल 2025 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. साल 2025 की अभी तक सबसे कमाऊ फिल्म विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म छावा है, जिसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस 797.34 से 809 करोड़ रुपये कमाए हैं. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म छावा ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 601.54 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. कांतारा चैप्टर ने साल 2025 में सैयारा (579.23 करोड़ रुपये), कूली (514 करोड़ रुपये), वॉर 2 (350 करोड़ रुपये)), महावातार नरसिम्हा (325 करोड़ रुपये), लोका चैप्टर 1 (300 करोड़ रुपये), दे कॉल हिम ओजी (308 करोड़ रुपये), एल 2 एम्पुराण (268 करोड़ रुपये) और सितारे जमीन पर (268 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.