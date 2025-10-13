ETV Bharat / entertainment

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: 600 करोड़ी क्लब में एंट्री, सैयारा समेत तोड़ा दर्जनों फिल्मों का रिकॉर्ड, अब 'छावा' की बारी

हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी और रुकमणि वसंत स्टारर फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रखा है. कांतारा: चैप्टर 1 ने अपने दूसरे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर कमाई से भुचाल ला दिया. कांतारा: चैप्टर 1 ने अपने दूसरे शनिवार और रविवार को मिलाकर 79 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ कांतारा: चैप्टर 1 ने अपने रास्ते में आने वाली फिल्म सभी फिल्मों की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कांतारा: चैप्टर 1 साल 2025 की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है और फिल्म ने 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने प्रभास, सलमान खान, जैसे सुपरस्टार की फिल्म को भी धूल चटा दी है.

कांतारा: चैप्टर 1 की 11वें दिन की कमाई

सैकनिल्क की मानें तो दूसरे रविवार कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस ही हिला डाला. कांतारा: चैप्टर 1 ने अपने दूसरे रविवार को 40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 478.65 करोड़ रुपये का हो गया है. इसी के साथ फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर किन-किन फिल्मों को धूल चटाई, चलिए नीचे जानते हैं.

डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

सैकनिल्क के अनुसार, कांतारा चैप्टर 1 ने भारत में 11 दिनों में 478.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कांतारा चैप्टर 1 भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 16वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में बाहुबली 2- द कनक्लूजन 1429.83 करोड़ रुपये कमाकर पहले नंबर पर है.

सालार (475.1 करोड़ रुपये),

पीके (473.33 करोड़ रुपये),