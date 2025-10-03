ETV Bharat / entertainment

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: 50 करोड़ का आंकड़ा पार, 'KGF 2' समेत इन बड़ी फिल्मों को दिया धोबी पछाड़

'कांतारा चैप्टर 1' ( Poster )

Published : October 3, 2025 at 10:47 AM IST

हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कांतारा: अ लीजेंड - चैप्टर 1' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. ऋषभ की निर्देशित और होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती के अवसर पर रिलीज हुई और पहले ही दिन पूरे भारत में सभी भाषाओं में शानदार कमाई की. यह फिल्म हिंदी बेल्ट में किसी कन्नड़ फिल्म के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन कर उभरी है. इसके अलावा भी फिल्म ने कई नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' अपने बजट के हिसाब से धमाकेदार शुरुआत की. शुरुआती रुझानों में सुबह के शो में दर्शकों की संख्या कम देखी गई. हालांकि, प्रीमियर शो की सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ, शाम और रात के शो के दौरान बुकिंग में तेजी आई. छुट्टी का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचे. 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले दिन पूरे भारत में लगभग 60 करोड़ की कमाई की. ऋषभ शेट्टी की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म ने कन्नड़ बेल्ट में 18 करोड़ रुपये, तेलुगु में 12.5 करोड़ रुपये, हिंदी में 19.5 करोड़ रुपये, तमिल 5.25 करोड़ रुपये और मलयालम 4.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. ये आंकड़े मोटे अनुमान पर आधारित हैं और अंतिम आंकड़ों के संकलन के बाद इनमें संशोधन हो सकता है.