'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: 50 करोड़ का आंकड़ा पार, 'KGF 2' समेत इन बड़ी फिल्मों को दिया धोबी पछाड़

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की है. इसने पहले ही दिन कई फिल्मों को धूल चटा दी है.

Kantara Chapter 1
'कांतारा चैप्टर 1' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2025 at 10:47 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कांतारा: अ लीजेंड - चैप्टर 1' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. ऋषभ की निर्देशित और होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती के अवसर पर रिलीज हुई और पहले ही दिन पूरे भारत में सभी भाषाओं में शानदार कमाई की. यह फिल्म हिंदी बेल्ट में किसी कन्नड़ फिल्म के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन कर उभरी है. इसके अलावा भी फिल्म ने कई नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' अपने बजट के हिसाब से धमाकेदार शुरुआत की. शुरुआती रुझानों में सुबह के शो में दर्शकों की संख्या कम देखी गई. हालांकि, प्रीमियर शो की सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ, शाम और रात के शो के दौरान बुकिंग में तेजी आई. छुट्टी का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचे.

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले दिन पूरे भारत में लगभग 60 करोड़ की कमाई की. ऋषभ शेट्टी की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म ने कन्नड़ बेल्ट में 18 करोड़ रुपये, तेलुगु में 12.5 करोड़ रुपये, हिंदी में 19.5 करोड़ रुपये, तमिल 5.25 करोड़ रुपये और मलयालम 4.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. ये आंकड़े मोटे अनुमान पर आधारित हैं और अंतिम आंकड़ों के संकलन के बाद इनमें संशोधन हो सकता है.

हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा चैप्टर 1' की धूम
'कांतारा चैप्टर 1' ने हिंदी में कन्नड़ फिल्मों के लिए अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल कर ली है. पहले नंबर कन्नड़ स्टार यश की 'केजीएफ 2' है, जिसने 2022 में लगभग 54 करोड़ की कमाई के साथ धमाका किया था.

इसके अलावा 'कांतारा चैप्टर 1' ने 2025 में रिलीज हुए कई बड़ी फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी की फिल्म 2025 में रिलीज हुई टॉप 10 हाईएस्ट ओपनिंग करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में शामिल हो गई है.

यह छावा (31 करोड़ रुपये), वॉर 2 (29 करोड़ रुपये), सिकंदर (26 करोड़ रुपये), हाउसफुल 5 (24 करोड़ रुपये) और सैयारा (21.5 करोड़ रुपये) के बाद छठवीं सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. इसने रेड 2 (19.25 करोड़ रुपये) जॉली एलएलबी 3 (12.5 करोड़ रुपये) जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में
'कांतारा चैप्टर 1' 2022 में रिलीज हुई कांतारा का प्रीक्वल है, जिसे ऋषभ शेट्टी ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है. इस हिस्टोरिकल ड्रामा में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. होम्बले फिल्म्स की निर्मित इस फिल्म का संगीत अजनीश लोकनाथ ने दिया है, छायांकन अरविंद एस कश्यप ने किया है और संपादन सुरेश मल्लैया ने किया है.

