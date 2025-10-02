'कांतारा चैप्टर 1' डे 1 प्रिडिक्शन: क्या पहले दिन 'छावा', 'कूली' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म? इतनी हो सकती है कमाई
'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई है. आइए जानें 'कांतारा चैप्टर 1' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 प्रडिक्शन के बारे में..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2025 at 10:26 AM IST|
Updated : October 2, 2025 at 10:46 AM IST
हैदराबाद: कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी अपनी नई फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक दे दिए हैं. यह फिल्म लोककथाओं की दुनिया के रहस्यों और महत्व को और भी बड़े पैमाने पर दर्शाती है. ऋषभ शेट्टी की 2022 में बनी 'कांतारा' उस साल पूरे देश में सुपर-डुपर हिट रही थी. इसलिए, ऋषभ से वैसा ही या उससे भी बेहतर जादू करने की उम्मीदें हैं.
दर्शकों ने 'कांतारा चैप्टर 1' को अच्छी प्रतिक्रिया दी है. इतना ही नहीं, मलयालम और हिंदी बेल्ट में भी यह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. रविवार को शुरू हुई एडवांस बुकिंग अच्छी रही है, लेकिन यह अभी भी कुछ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ या पैन इंडिया रिलीज की तुलना में कम है.
हिंदी भाषा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'छावा', जो साल की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है, ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग में 13.79 (ब्लॉक सीटों को छोड़कर) करोड़ रुपये कमाए थे. ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 'छावा' को पीछे छोड़ दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले दिन के लिए 19.44 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीटों के बिना) की एडवांस बुकिंग की है.
इसके अलावा, 'कांतारा चैप्टर 1' ने साल की सरप्राइज हिट रोमांटिक ड्रामा 'सैयारा' को भी पीछे छोड़ दिया है, फिर भी इसने रिलीज से पहले टिकटों की बिक्री में 9.39 करोड़ रुपये दर्ज किए.
'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 प्रिडिक्शन
बॉक्स ऑफिस पर इसके जबरदस्त कमाई का अनुमान लगाया गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कांतारा चैप्टपर 1 भारत में पहले दिन 40-45 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है, जिसके बाद कन्नड़ बेल्ट का नंबर आ सकता है, जो अकेले लगभग 20 करोड़ रुपये की कमाई कर सकता है. अगर यह अनुमान सही साबिक हुआ तो यह फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों में शामिल हो जाएगी.
वही, हिंदी पट्टी में 'कांतारा चैप्टर 1' के पहले दिन (पहले गुरुवार) 15 करोड़ रुपये की कमाई करने की उम्मीद है. अगर यह भविष्यवाणी सच साबित हुई, तो हिंदी पट्टी में यह फिल्म 'कांतारा' को भारी संख्या से हरा देगी और इसे पीछे छोड़ते हुए यह ऋषभ शेट्टी की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन जाएगी. सैकनिल्क के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी की फिल्म सुबह 9 बजे तक 6.15 करोड़ रुपये तक कमा चुकी है.
सैकनिल्क के अनुसार, साल की अब तक की सबसे बड़ी भारतीय ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट:
- कूली- 65 करोड़ रुपये
- दे कॉल हिम ओजी - 63.75 करोड़ रुपये
- गेम चेंजर - 51 करोड़ रुपये
- वॉर 2 - 52 करोड़ रुपये
- कंटारा चैप्टर 1 - 40-45 करोड़ रुपये (भविष्यवाणी)
- छावा - 31 करोड़ रुपये
- सिकंदर - 26 करोड़ रुपये
- गुड बैड अग्ली - 29.25 करोड़ रुपये
- विदमुयार्ची - 26 करोड़ रुपये
'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में
'कांतारा चैप्टर 1', 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है..फिल्म का निर्देशन शेट्टी ने किया है जो मुख्य भूमिका भी निभाएंगे. इसके अलावा, फिल्म का निर्माण होम्बले फिल्म्स के तहत विजय किरागांदुर और चालुवे गौड़ा द्वारा किया गया है.
ऋषभ शेट्टी के साथ, 'कांतारा चैप्टर 1' में जयराम, राकेश पुजारी, कनकवती के रूप में रुक्मिणी वसंत और कुलशेखर के रूप में गुलशन देवैया जैसे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. इसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया है. दिलचस्प बात यह है कि 'कांतारा चैप्टर 1' को दर्शकों और समीक्षकों से अच्छी समीक्षाएं मिली हैं. बॉक्स ऑफिस पर इसकी अच्छी शुरुआत की उम्मीद है.