'कांतारा: चैप्टर 1' एडवांस बुकिंग: 5वें दिन 3 गुना बढ़ी कमाई, रिलीज से एक दिन पहले किया बंपर कलेक्शन
कांतारा: चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग ओपन है और फिल्म धड़ल्ले से कमाई कर रही है. फिल्म कल रिलीज होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2025 at 4:03 PM IST
हैदराबाद: इस दशहरा और गांधी जयंती के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 रिलीज होने जा रही है. कन्नड़ फिल्म स्टार ऋषभ शेट्टी के फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और यह इंतजार कल खत्म होने जा रहा है. कांतारा चैप्टर 1 की रिलीज में अब 24 घंटे का भी समय नहीं बचा है. कांतारा: चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग ओपन है और फिल्म धड़ल्ले से कमाई कर रही है. चलिए जानते हैं कांतारा: चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग की कमाई कितनी हुई और पहले दिन फिल्म कितने रुपये से खाता खोलेगी.
कांतारा चैप्टर 1 एडवांस बुकिंग डे 1
कांतारा चैप्टर 1 की बीती 28 तारीख से एडवांस बुकिंग चल रही है. फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी और सभी भाषाओं में फिल्म की एडवांस बुकिंग जारी है. कांतारा ने आल इंडिया 12,934 शोज के लिए 5,14,502 टिकट सेल कर 13.94 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म की ए़डवांस बुकिंग की ब्लॉक सीट की कमाई का आंकड़ा 21.83 करोड़ रुपये हो गया है.
फिल्म अब तक कन्नड़ में 1813 2डी शोज के लिए 2,36,462 टिकट सेल कर 8,09,21,354.93 रुपये कमाए. तेलुगू में 2डी शो के अब तक 1427 शोज के लिए 82,189 टिकट सेल हुए जिससे 1,55,58,632.32 रुपये कमाई हुई. हिंदी 2डी शोज के लिए सबसे ज्यादा 7,090 शोज के लिए 76,409 टिकट सेल कर फिल्म ने 2,33,59,272.74 रुपये कमाए हैं. तमिल में 1283 शोज से 55,640 टिकट बेच 85,46,943.3 रुपये की कमाई हुई है. मलयालम की बात करें तो 1245 शोज से फिल्म ने 63, 118 टिकट सेल कर 1,06,58,706.06 रुपये कमाए हैं.
जहां कांतारा ने एडवांस बुकिंग में सिर्फ 4 दिनों में 6 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी वहीं, 5 दिनों में एडवांस बुकिंग की कमाई की आंकड़ा तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 21 करोड़ रुपये हो गया है. कांतारा चैप्टर 1 आसानी से कांतारा (2022) के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है.
कांतारा (2022) ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. और भारत में इसका नेट कलेक्शन 309.64 करोड़ रुपये था. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म कांतारा का बजट 16 करोड़ रुपये था. जबकि कांतारा चैप्टर 1 का बजट 125 करोड़ रुपये है.
कांतारा: चैप्टर 1 डे 1 कलेक्शन प्रीडिक्शन
ट्रेड एनालिस्ट की मानें तो कांतारा: चैप्टर 1 भारत में पहले दिन 40 से 50 करोड़ रुपये से अपना खाता खोलने जा रही है.
कांतारा चैप्टर 1 के बारे में
फिल्म की कहानी ऋषभ शेट्टी ने लिखी है और फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर वह खुद ही हैं. फिल्म में रुकमणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया अहम रोल में दिखेंगे. फिल्म आगामी 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है.