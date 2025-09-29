ETV Bharat / entertainment

'कांतारा: चैप्टर 1' एडवांस बुकिंग: 'ओजी' और 'वॉर 2' को पछाड़ा, रिलीज से पहले फिल्म ने कमाए करोड़ों रुपये

फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और आइए जानते हैं फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने अबतक एडवांस बुकिंग में कितना कमा लिया है.

Kantara Chapter 1 advance booking
'कांतारा: चैप्टर 1' एडवांस बुकिंग (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2025 at 8:39 PM IST

हैदराबाद: कांतारा चैप्टर 1 को रिलीज होने में अब बस दो दिन बचे हैं और फिल्म आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर दुनियाभर में रिलीज होने जा रही है. ऋषभ शेट्टी स्टारर इस रहस्यमयी ड्रामा फिल्म के प्रीक्वल को बनने में पूरे तीन साल लगे हैं. फिल्म का पहला पार्ट कांतारा 2022 में रिलीज हुआ था, जिसने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े दिग्गजों को हिलाकर रख दिया था. इसलिए फिल्म के अगले पार्ट का इंतजार लोगों के लिए बहुत बड़ा हो गया है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और आइए जानते हैं फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने अबतक एडवांस बुकिंग में कितना कमा लिया है.

कांतारा चैप्टर 1 एडवांस बुकिंग

कांतारा चैप्टर 1 की उत्तर भारत में बीती 28 तारीख को एडवांस बुकिंग शुरू हुई है. केरल में भी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है. फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हो गी और सभी भाषाओं में फिल्म की एडवांस बुकिंग जारी है. कांतारा ने आल इंडिया 5788 शोज के लिए 1,71, 450 टिकट सेल कर 5.73 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म की ए़डवांस बुकिंग की ब्लॉक सीट की कमाई का आंकड़ा 7.93 करोड़ रुपये हो गया है.

फिल्म अब तक कन्नड़ में 1284 2डी शोज के लिए 1,49,769 टिकट सेल कर 5,18,78,328 रुपये कमाए. तेलुगू में 2डी शो के अब तक 40 शोज के लिए 638 टिकट सेल हुए जिससे 1,44,698 रुपये कमाई हुई. हिंदी 2डी शोज के लिए सबसे ज्यादा 3439 शोज के लिए 15845 टिकट सेल कर फिल्म ने 43,30,402 रुपये कमाए हैं. तमिल में 180 शोज से अब तक 1,05,441 रुपये की कमाई हुई है. मलयालम की बात करें तो 845 शोज से फिल्म ने 4477 टिकट सेल कर 8,46,479 रुपये कमाए हैं.

इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

कांतारा चैप्टर 1 की रिलीज में अभी टाइम है तो ऐसे में फिल्म ने हालिया रिलीज पवन कल्याण और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म ओजी और ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म वॉर 2 की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कांतारा ने सिर्फ तीन दिनों में 5 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. कांतारा चैप्टर 1 आसानी से कांतारा (2022) के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. कांतारा (2022) ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. और भारत में इसका नेट कलेक्शन 309.64 करोड़ रुपये था. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म कांतारा का बजट 16 करोड़ रुपये था. जबकि कांतारा चैप्टर 1 का बजट 125 करोड़ रुपये है.

कांतारा चैप्टर 1 के बारे में

फिल्म की कहानी ऋषभ शेट्टी ने लिखी है और फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर वह खुद ही हैं. फिल्म में रुकमणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया अहम रोल में दिखेंगे. फिल्म आगामी 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है.

