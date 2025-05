ETV Bharat / entertainment

'कंतारा 2' के मेकर्स ने सेट पर जूनियर आर्टिस्ट की मौत से किया इनकार, AWICE के बयान के बाद जारी किया स्पष्टीकरण - KANTARA 2

'कंतारा'/जूनियर आर्टिस्ट ( Poster/ETV Bharat )

Published : May 8, 2025 at 8:53 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 9:01 PM IST

हैदराबाद: कर्नाटक में ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा: चैप्टर 1' की शूटिंग के दौरान नदी में तैरते समय 33 वर्षीय एक जूनियर कलाकार की डूबकर मौत हो गई थी. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एफआईआर की मांग के बाद, कंतारा 2 के मेकर्स ने सफाई देते हुए बयान जारी किया है. उन्होंने रिपोर्टों को झूठा करार दिया और पुष्टि की कि फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी की मौत नहीं हुई. 8 मई को फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गृह होम्बले फिल्म्स का आधिकारिक बयान जारी किया है. यह बयान तब आया है, जब ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने कंतारा चैप्टर 1 के सेट पर एक जूनियर आर्टिस्ट की मौत पर एक बयान जारी किया. बयान में एसोसिएशन ने क्रू मेंबर की मौत पर दुख जताया और एक्टर ऋषभ शेट्टी और प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. कांतरा का बयान

इस बयान के बाद कांतरा मेकर्स ने बयान जारी कर इस पर सफाई दी. उन्होंने अपने बयान में कहा, 'जूनियर आर्टिस्ट एमएफ कपिल के असामयिक निधन से हम बहुत दुखी हैं. इस कठिन समय में हम उनके परिवार और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. हाल ही में हुई चर्चाओं को देखते हुए, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह घटना कंतारा के सेट पर नहीं हुई.'

बयान में आगे कहा गया है, 'उस दिन कोई फिल्मांकन निर्धारित नहीं था, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी भी फिल्म से संबंधित गतिविधि के दायरे से बाहर उनके निजी कार्यक्रम के दौरान हुई होगी. हम ईमानदारी से उन सभी लोगों से अनुरोध करते हैं जो फिल्म या इसके क्रू के साथ असत्यापित संबंध रखते हैं.' मेकर्स ने अपने एक्स हैंडल के पोस्ट के कैप्शन में लिखा है,'हम एम.एफ. कपिल के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में शक्ति और शांति दें.' एआईसीडब्ल्यूए का बयान

इससे पहले आज,8 मई को ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) ने एक बयान जारी कर घटना की तत्काल और गहन जांच की मांग की. साथ ही, उन्होंने ऋषभ शेट्टी और प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की. उन्होंने कहा, 'एआईसीडब्ल्यूए का विश्वास है कि जब भी कोई वर्कर फिल्म सेट पर अपनी जान गंवाता है, तो अक्सर वास्तविक कारण को छिपाया जाता है, और सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करने वाले किसी भी वर्कर को धमकाया जाता है. ऐसी दुखद घटनाओं के पीछे की सच्चाई को छिपाने की यह प्रथा बंद होनी चाहिए.' बता दें, ऋषभ शेट्टी निर्देशित 'कंतारा: चैप्टर 1' इसी नाम की 2022 की हिट फिल्म का प्रीक्वल है. यह 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में आने वाली है. यह भी पढ़ें: रिलीज के तैयार हो रही ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा 2'?, जानिए कहां तक पहुंची फिल्म की शूटिंग - Kantara 2 Release

