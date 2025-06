ETV Bharat / entertainment

कन्नप्पा एक्स रिव्यू: दर्शकों को आई 'कांतारा' की याद, विष्णु मांचू की फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर, अक्षय-प्रभास ने जीता दिल - KANNAPPA X REVIEW

कन्नप्पा एक्स रिव्यू ( Film Poster )

Published : June 27, 2025 at 7:36 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 8:36 AM IST

हैदराबाद: विष्णु मांचू की माइथोलॉजिकल फिल्म 'कन्नप्पा' ने अपनी पावरफुल कहानी और दमदार एक्टिंग के लिए शुरुआती रिव्यू में खूब सराहना बटोरी. फिल्म में विष्णु मांचू लीड रोल में हैं वहीं प्रभास, अक्षय कुमार और मोहनलाल जैसे शानदार एक्टर्स ने कैमियो किया है. जिनकी दर्शकों ने खूब तारीफ की. फिल्म में शिवभक्त कन्नप्पा की कहानी दिखाई गई है जो दर्शकों को काफी पसंद आई क्योंकि इसमें भक्ति के साथ मनोरंजन का मिश्रण है. पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और एक्शन का मिश्रण इस फिल्म को खास बनाता है. फिल्म 27 जून, 2025 को रिलीज हुई. दर्शकों को आई 'कांतारा' की याद 'कन्नप्पा' देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने रिव्यू शेयर किए. एक ने लिखा, 'अभी कन्नप्पा देखी और अभी भी आखिरी के 30 मिनट से उबर नहीं पा रहा हूं. ऐसा मुझे सिर्फ 'कांतारा' के क्लाईमेक्स के टाइम पर फील हुआ था. खासकर शिव भक्तों की आंखों में आंसू थे.

फिल्म लंबी है और इसकी फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है लेकिन इंटरवल ब्लॉक, मोहनलाल का शानदार सीक्वेंस, प्रभास का शानदार कैमियो और सबसे बढ़कर क्लाइमेक्स, फिल्म को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है. विष्णु मांचू का जन्म कनप्पा की भूमिका निभाने के लिए हुआ था. उनका अभिनय बेहतरीन है - उन्होंने एक्शन और इमोशनल दोनों ही दृश्यों में अपनी जान डाल दी है और यह बड़े पर्दे पर भी दिखाई देता है. आखिरी 15 मिनट में उनकी एक्टिंग उनके करियर की बेस्ट एक्टिंग है. अक्षय कुमार भगवान शिव के किरदार में पूरी तरह से परफेक्शन के साथ नजर आते हैं. मां पार्वती के रूप में काजल अग्रवाल काफी सुंदर और भावनात्मक रूप से गूंजती हैं, जबकि मोहन बाबू ने बेहतरीन काम किया है'. एक ने कमेंट किया, 'अभी-अभी यूएसए में विष्णु मांचू की 'कन्नप्पा' देखी. पहला भाग धीमा और दूसरा भाग ज्यादा दिलचस्प. विष्णु का अभिनय शानदार और बेहतरीन है, प्रभास और अक्षय की एक्टिंग काबिले तारीफ है. क्लाइमैक्स बहुत ही शानदार है. एक ने लिखा, 'पहला हाफ एवरेज, सेकंड हाफ ब्लॉकबस्टर, प्रभास का कैमियो शानदार, आखिरी 20 मिटन विष्णु अन्ना की परफॉर्मेंस और बीजीएम, वाह दिल जीत लिया'. एक ने लिखा , 'देखने लायक फिल्म है, फर्स्ट हाफ एवरेज, सेकंड हाफ ब्लॉकबस्टर, विष्णु मांचू की एक्टिंग जबरदस्त, प्रभास और मोहन बाबू की अमेजिंग परफॉर्मेंस, बीजीएम फिल्म का दिल है'. एक दर्शक ने ट्वीट किया, 'इंटरवल से पहले की कहानी शुरू होती है और दूसरे हाफ के लिए एक बेहतरीन फिल्म बन जाती है. प्रभास का बेहतरीन और दिलचस्प कैमियो. फिल्म मासूम भक्ति और शाश्वत सनातन धर्म मूल्यों से भरी हुई है. बहुत बढ़िया काम किया. ओम नमः शिवाय. बधाई हो विष्णु मांचू, बहुत-बहुत सम्मान'. यह फिल्म एक योद्धा की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अपने लोगों और कबीले के लिए लड़ता है, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करता लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि वह भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बन जाता है. इस बदलाव को स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है. यह भी पढ़ें: कन्नप्पा वर्सेज मां: अक्षय-प्रभास से काजोल की टक्कर, जानें फिल्मों की एडवांस बुकिंग से डे 1 कलेक्शन समेत ये जरूरी बातें - MAA VS KANNAPPA BO PREDICTION

