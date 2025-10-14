ETV Bharat / entertainment

गयाजी पहुंचे कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप, मां और पूर्वजों का किया पिंडदान

कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप ने गयाजी में अपनी मां और पूर्वजों के लिए पिंडदान का कर्मकांड किया. उन्होंने कहा कि यहां बहुत शांति मिली.

kichcha sudeepa performed Pind Daan
अभिनेता किच्चा सुदीप ने किया पिंडदान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 3:55 PM IST

गया: बिहार के गया जी में मंगलवार को बहुभाषी व कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप संजीव उर्फ किच्चा सुदीप पहुंचे. मशहूर साउथ एक्टर सुदीप संजीव उर्फ किच्चा सुदीप ने अपनी मां और पूर्वजों के लिए पिंडदान का कर्मकांड किया. गया जी में सुदीप संजीव ने कहा, कि यहां पिंडदान का कर्मकांड कर अद्भुत शांति मिली है.

अभिनेता किच्चा सुदीप ने किया पिंडदान: बहुभाषी व कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप संजीव ने गया जी में अपनी मां का पिंडदान किया. अपनी मां के अलावा पूर्वजों का भी पिंडदान का कर्मकांड किया. पिंडदान का कर्मकांड तीर्थ पुरोहित विनोद आचार्य के द्वारा संपन्न कराया गया. इस दौरान किच्चा सुदीप के अलावे उनके परिवार के कई और सदस्य मौजूद थे, जिसमें भाई-बहन और चाची शामिल थी. करीब 2 घंटे तक रहकर अपने मां और पूर्वजों का पिंडदान का कर्मकांड किया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

सुदीप संजीव उर्फ किच्चा सुदीप ने कहा कि एक साल पहले मेरी मां का देहांत हो गया था, उन्हीं का पिंडदान करने आया हूं. मैं यहां पहली बार आया हूं. मक्खी फिल्म की सफलता पर कहा कि यह सब जनता का आशीर्वाद है. बिहार में फिल्म बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर अच्छा कहानी मिली तो क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे.

"मैं अपनी मां का पिंडदान करने गया जी आया हूं. पिंडदान करने के बाद मुझे अद्भुत सुकून मिला. मेरे साथ परिवार के कई और सदस्य हैं. बिहार और गया अच्छा है. गया जी मोक्ष नगरी है."- सुदीप संजीव उर्फ किच्चा सुदीप, साउथ एक्टर

अभिनेता किच्चा सुदीप ने किया पिंडदान (ETV Bharat)

'गयाजी में अद्भुत शांति मिली': वहीं, तीर्थ पुरोहित विनोद आचार्य ने बताया कि साउथ एक्टर किच्चा सुदीप ने गयाजी में पिंडदान किया. पिंडदान के बाद उन्होंने कहा कि यहां अदभुत शांति मिली है. पिंडदान का कर्मकांड करने के बाद वह काफी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं. इसके अलावा सुदीप संजीव ने बिहार और गया की प्रशंसा की.

किच्चा सुदीप मंगलवार को गया एयरपोर्ट पहुंचे और फिर उसके बाद तीर्थ पुरोहित विनोद आचार्य द्वारा पिंडदान का कर्मकांड किया. इसके बाद विष्णुपद मंदिर पहुंचकर पिंड अर्पित किया. भगवान विष्णु के अलौकिक चरण चिह्न का दर्शन किया. वहीं पावन फल्गु नदी को भी गए. इस तरह साउथ अभिनेता ने विष्णुपद अक्षयवट और फल्गु में पिंडदान का कर्मकांड संपन्न किया.

"साउथ एक्टर संदीप किच्चा गया जी को पहुंचे और अपनी मां और पूर्वजों का पिंडदान का कर्मकांड किया. विष्णुपद अक्षयवट, फल्गु में पिंडदान का कर्मकांड पूरा किया. पिंडदान करने के बाद इन्होंने बताया कि गयाजी में उन्हें अदभुत शांति मिली है."- विनोद आचार्य, तीर्थ पुरोहित

अभिनेता किच्चा सुदीप ने किया पिंडदान (ETV Bharat)

सुदीप संजीव की मक्खी फिल्म काफी चर्चित: सुदीप संजीव कर्नाटक के रहने वाले हैं और प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता हैं. ये बहुभाषी अभिनेता भी हैं. विभिन्न भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके हैं. खासकर मक्खी फिल्म काफी चर्चित हुई थी. देश की काफी चर्चित फिल्म मक्खी थी और इसमें इन्होंने दमदार अभिनय किया था.

