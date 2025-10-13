इस मशहूर कन्नड़ एक्टर-कॉमेडियन का निधन, हार्ट अटैक बना मौत का कारण
इस मशहूर कन्नड़ एक्टर-कॉमेडियन राजू तालीकोटे का निधन हो गया है. इस खबर से पूरी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2025 at 8:15 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 8:22 PM IST
बेंगलुरु/धारवाड़: बेंगलुरु/धारवाड़: कन्नड़ सिनेमा के मशहूर कलाकार राजू तालीकोटे का आज (13 अक्टूबर) निधन हो गया. बताया जा रहा है कि राजू की मौत उडुपी के एक निजी अस्पताल में हार्ट अटैक से हुआ है. उनके बेटे भारत ने ईटीवी भारत को यह खबर साझा की है.
उनके बेटे भरत ने ईटीवी भारत को जवाब देते हुए कहा, 'फिलहाल, पिता राजू तालीकोटे का पार्थिव शरीर उडुपी के एक निजी अस्पताल में है. कल हम उन्हें उनके गृहनगर लाएंगे और उनके पसंदीदा बगीचे में उनका अंतिम संस्कार करेंगे.'
राजू तालीकोटे पिछले दो दिनों से उडुपी में शाइन शेट्टी की नई फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. उनको कल रात लगभग 12 बजे सीने में दर्द महसूस हुआ. इस पर, शाइन शेट्टी की टीम ने उन्हें तुरंत मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया. आज शाम लगभग 5.30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.
राजू ने निर्देशक आनंद पी राजू की फिल्म 'हेंदथी आंद्रे हेंदथी' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा. बाद में, उन्होंने कुछ भूमिकाएं निभाईं, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली. योगराज भट्ट की फिल्म 'मनसरे' से उन्हें फेम मिला. मनसरे के बाद, उन्होंने 'पावरंगी', 'जॉकी विद पुनीत राजकुमार', 'सुग्रीव', 'मैना' जैसी 35 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया.
ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರ ನಿಧನ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಅತೀವ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹುಪಾಲು ಬದುಕನ್ನು ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದ ಅವರ ಸೇವೆ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಭಗವಂತನು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ನೋವನ್ನು… pic.twitter.com/5mxLoSCg6t— DK Suresh (@DKSureshINC) October 13, 2025
राजू विजयपुरा जिले के सिंदिगी तालुक के चिक्का सिंदिगी गांव से हैं. उनका ओरिजिनल नाम राजेसाबा मुक्तुमसाब तालीकोटे है. वह अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे और अंगूर की खेती करते थे. वह धारवाड़ रंगायन के निदेशक भी थे.
उनके माता-पिता ने खसगतेश्वर नाट्य संघ की स्थापना की. इसके लिए उन्होंने चौथी कक्षा में ही स्कूल छोड़ दिया. अपने पिता के बाद, उन्होंने और उनके बड़े भाई ने संघ की बागडोर संभाली. राजू ने अपना गुजारा चलाने के लिए कई काम किए. सड़क पर चक्कुली बेचने से लेकर होटल में सफाई करने, गेटकीपर तक का काम किया है. उनकी दो पत्नियां है.
अवॉर्ड्स
राजू को हास्य रत्नाकर, हास्य सम्राट, कॉमेडी किंग और कन्नड़ सेंधिल सहित कई उपाधियां प्राप्त हुईं. उन्हें 2011 में फिल्मफेयर पुरस्कार, 2013 में बेस्ट कॉमेडी एक्टर, 2015 में राज्योत्सव चित्र संस्थान लोकप्रिय पुरस्कार और 2017 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया.