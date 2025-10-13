ETV Bharat / entertainment

इस मशहूर कन्नड़ एक्टर-कॉमेडियन का निधन, हार्ट अटैक बना मौत का कारण

बेंगलुरु/धारवाड़: बेंगलुरु/धारवाड़: कन्नड़ सिनेमा के मशहूर कलाकार राजू तालीकोटे का आज (13 अक्टूबर) निधन हो गया. बताया जा रहा है कि राजू की मौत उडुपी के एक निजी अस्पताल में हार्ट अटैक से हुआ है. उनके बेटे भारत ने ईटीवी भारत को यह खबर साझा की है.

उनके बेटे भरत ने ईटीवी भारत को जवाब देते हुए कहा, 'फिलहाल, पिता राजू तालीकोटे का पार्थिव शरीर उडुपी के एक निजी अस्पताल में है. कल हम उन्हें उनके गृहनगर लाएंगे और उनके पसंदीदा बगीचे में उनका अंतिम संस्कार करेंगे.'

राजू तालीकोटे पिछले दो दिनों से उडुपी में शाइन शेट्टी की नई फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. उनको कल रात लगभग 12 बजे सीने में दर्द महसूस हुआ. इस पर, शाइन शेट्टी की टीम ने उन्हें तुरंत मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया. आज शाम लगभग 5.30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.

राजू ने निर्देशक आनंद पी राजू की फिल्म 'हेंदथी आंद्रे हेंदथी' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा. बाद में, उन्होंने कुछ भूमिकाएं निभाईं, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली. योगराज भट्ट की फिल्म 'मनसरे' से उन्हें फेम मिला. मनसरे के बाद, उन्होंने 'पावरंगी', 'जॉकी विद पुनीत राजकुमार', 'सुग्रीव', 'मैना' जैसी 35 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया.