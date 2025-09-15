ETV Bharat / entertainment

इस कन्नड़ एक्टर का फोन हुआ हैक, पत्नी भी हुई साइबर क्राइम की शिकार, हैकर ने परिचितों से की 50-50 हजार रु. की डिमांड

बेंगलुरु: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के रियल स्टार उपेंद्र और उनकी पत्नी प्रियंका उपेंद्र साइबर क्राइम का शिकार हो गए हैं. हैकर ने कपल का फोन हैक कर लिया है. कपल ने सेंट्रल डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाकर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है. उपेंद्र और प्रियंका ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी है. उन्होंने अपील की है कि अगर कोई उनका नाम लेकर पैसे मांगे तो वे किसी को भी पैसे न दें. उपेंद्र ने बताया, 'आज सुबह एक अज्ञात शख्स ने प्रियंका को फोन किया और कहा, 'हमें आपके ऑर्डर की डिलीवरी का पता नहीं मिल रहा है. इस नंबर पर कॉल करें और कन्फर्म करें, हम डिलीवरी कर देंगे.' उस शख्स ने एक हैशटैग वाला नंबर दिया. जब तक प्रियंका ने वह नंबर डायल किया, तब तक उनका फोन हैक हो चुका था.' फोन में कोई समस्या होने का सोचकर, प्रियंका ने अपने पति उपेंद्र और पारिवारिक परिचित महादेव के फोन से उसी हैशटैग वाला नंबर डायल किया. देखते ही देखते वे फोन भी हैक हो गए.