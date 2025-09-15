इस कन्नड़ एक्टर का फोन हुआ हैक, पत्नी भी हुई साइबर क्राइम की शिकार, हैकर ने परिचितों से की 50-50 हजार रु. की डिमांड
कन्नड़ एक्टर-निर्देशक उपेंद्र और उनकी पत्नी प्रियंका उपेंद्र साइबर क्राइम की शिकार हो गई हैं. कपल का फोन हैक हो गया है.
Published : September 15, 2025 at 7:35 PM IST
बेंगलुरु: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के रियल स्टार उपेंद्र और उनकी पत्नी प्रियंका उपेंद्र साइबर क्राइम का शिकार हो गए हैं. हैकर ने कपल का फोन हैक कर लिया है. कपल ने सेंट्रल डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाकर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है. उपेंद्र और प्रियंका ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी है. उन्होंने अपील की है कि अगर कोई उनका नाम लेकर पैसे मांगे तो वे किसी को भी पैसे न दें.
उपेंद्र ने बताया, 'आज सुबह एक अज्ञात शख्स ने प्रियंका को फोन किया और कहा, 'हमें आपके ऑर्डर की डिलीवरी का पता नहीं मिल रहा है. इस नंबर पर कॉल करें और कन्फर्म करें, हम डिलीवरी कर देंगे.' उस शख्स ने एक हैशटैग वाला नंबर दिया. जब तक प्रियंका ने वह नंबर डायल किया, तब तक उनका फोन हैक हो चुका था.'
फोन में कोई समस्या होने का सोचकर, प्रियंका ने अपने पति उपेंद्र और पारिवारिक परिचित महादेव के फोन से उसी हैशटैग वाला नंबर डायल किया. देखते ही देखते वे फोन भी हैक हो गए.
उपेंद्र ने कहा, 'फोन हैक करने के बाद हैकर ने हमारे कॉन्टेक्ट वालों को पैसे देने के लिए मैसेज भेजे. हमारे मैसेज देखने के बाद, हमारे परिचितों ने पुष्टि के लिए हमें फोन किया, लेकिन हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कॉल फॉरवर्ड कर दिए थे. हमारे तीन-चार परिचितों ने लगभग 50,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं. मेरे बेटे ने भी पैसे ट्रांसफर किए हैं. अगर आपको ऐसे मैसेज मिलते हैं, तो कृपया विश्वास न करें. इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें.'
वहीं प्रियंका उपेंद्र ने कहा, 'मैंने जो सामान ऑर्डर किया था, वह आने वाला था. जब मैंने जवाब दिया कि शायद डिलीवरी के लिए कॉल आया होगा, तो उन्होंने उसे इस तरह हैक कर लिया. मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन जब मैंने जल्दी में उनका दिया हुआ नंबर डायल किया, तो यह सब हो गया. फिर उन्होंने मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स पर पैसे भेजने के लिए मैसेज भेजे, और कहा, 'हमें तुरंत पैसे चाहिए, हम 2 घंटे में वापस भेज देंगे.' प्लीज, ऐसी डिमांड्स पर विश्वास न करें और पैसे भेज दें.'