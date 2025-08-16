ETV Bharat / entertainment

कंगना बोली- मर्द शिकारी और डेटिंग एप गटर, लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर कही ये बात - KANGANA ON LIVE IN RELATIONSHIP

कंगना रनौत ने एक पॉडकास्ट में लिव इन को लेकर अपनी राय रखी. साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें डेटिंग एप पसंद नहीं है.

Published : August 16, 2025 at 1:48 PM IST

शिमला: आजकल देशभर में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहस छिड़ी हुई है. इसपर लोगों की अलग अलग राय है., लेकिन फिल्म एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत डेटिंग एप्स और लिव इन को समाज के लिए सही नहीं हैं. कंगना के मुताबिक, डेटिंग एप का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो हारे हुए होते हैं और जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, जिन्हें सिर्फ दूसरों से ऑनलाइन वैलिडेशन चाहिए होता है. ऐसे लोगों को असल में थेरेपी की जरूरत होती है, लेकिन वो हल ढूंढने की जगह डेटिंग एप्स का सहारा ले लेते हैं.

Hauterrfly नाम के यूट्यूब चैनल के साथ पॉडकास्ट में कंगना ने ये बात कही. कंगना ने इस पॉडकास्ट में डेटिंग एप, लिव इन रिलेशनशिप, महिलाओं और महिला सशक्तिकरण पर खुल पर बात की और पीएम मोदी को सबसे बड़ा फेमिनिस्ट बताया.

'मर्द शिकारी होते हैं'

पॉडकास्ट के दौरान कंगना ने कहा कि शादी, विवाह और अन्य किसी भी प्रकार सामाजिक प्रथाएं, संस्कार, रीति रिवाज सब महिलाओं के लिए अच्छी हैं, आज का समाज महिलाओं को कितना भी ब्रेन वॉश करे, लेकिन ये वुमन फ्रेंडली ही हैं. शादियां कैसे अस्तित्व में आई? क्योंकि लोगों ने देखा होगा कि मर्द शिकारी होते हैं, वो किसी भी महिला को प्रेग्नेंट कर सकते हैं और भाग सकते हैं, तो ऐसे में शादी की जो प्रथा बनी जिसमें आप पादरी के सामने किस करें, कबूल कबूल बोलें या कुछ भी 'इट इज एसेंशियल.... वाओ' ये एक कमिटमेंट है, जो मर्दों से करवाई जाती तो ये वुमन फ्रेंडली है और शादी जैसी चीज जरूरी है, जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी से रिश्ता निभाने का वादा करता है.

लिव इन औरतों के लिए अच्छा नहीं: कंगना

आजकल बहुत सी बातें चल रही हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप क्यों नहीं कर सकते. मेरा जिंदगी में कभी कोई लिव इन नहीं रहा, लेकिन रिलेशनशिप रहे हैं, जिंदगी में मैंने लिव-इन रिलेशनशिप वाले लोगों को भी देखा है और वो देखकर मै कह सकती हूं कि ऐसी चीजें औरतों के लिए सही नहीं हैं. कल को लिव इन में कोई प्रेग्नेंट होता है तो आपका अबॉर्शन कौन करवाएगा.

कंगना को कैसा चाहिे जीवनसाथी?

कंगना से होस्ट ने पूछा कि हमने एमपी की शादी नहीं देखी, इस पर कंगना ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि आपको कैसे पता मैं शादी शुदा नहीं हूं? आगे कंगना ने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूं. मुझे ईमानदार जीवनसाथी चाहिए. जीवनसाथी के विचार एक दूसरे के लिए कोमल होने चाहिए.

गटर है डेटिंग एप: कंगना

डेटिंग एप गटर है. मैं इसे नीच से नीच कैटेगिरी सोचती हूं. मैं ऐसे लोगों के बारे में सोच भी नहीं सकती. सबकी अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं. एक महिला के रूप में मेरी वित्तीय जरूरतें हो सकती है. उसी तरह, एक पुरुष के रूप में आपकी वित्तीय और शारीरिक ज़रूरतें हो सकती है, यानी हम सबकी कुछ न कुछ जरूरतें होती हैं. अब सवाल ये है कि हम उन्हें कैसे पूरा करते हैं? क्या हम उन्हें एक सभ्य और अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, या फिर उन्हें बहुत भद्दे और अशिष्ट तरीके से? हर रात किसी को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाना? आजकल की डेटिंग और डेंटिंग एप यही है और ये बहुत खराब स्थिति है.

'हारे हुए लोग डेटिंग एप पर आते हैं: कंगना

डेटिंग ऐप पर सिर्फ हारे हुए लोग होते हैं और ऐसे लोगों को ऑनलाइन वैलिडेशन लेने की बजाय थेरेपी की जरूरत होती है. आपको मेरे जैसे लोग डेटिंग ऐप पर नहीं मिलेंगे. वहां सिर्फ वो लोग होंगे, जिन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया. अगर आप ऑफिस में, मां-बाप या रिश्तेदारों के जरिए किसी से नहीं मिले और डेटिंग ऐप पर पहुंच गए तो सोचिए आप कैसे इंसान हैं? हमारे देश में तो बहुत लोग हैं. आपको ऑफिस, कॉलेज, पड़ोस में कोई नहीं मिला और आपको बुआ, चाची और मौसी ने किसी से नहीं कोई मिलाया, तभी आप डेटिंग ऐप पे पहुंचे हो, तो सोच लो आप किस तरह के कैरेक्टर हो. वहां भी आपको कोई नहीं मिलने वाला.

कुछ लोगों को होना चाहिए हर्ट: कंगना

वहीं कंगना ने अपने ब्यानों को लेकर कहा कि कुछ लोग हैं जिन्हें मेरी डोज की जरूरत होती है. मैं कुछ कहती हूं तो सोच कर ही कहती हूं, लेकिन लोगों को हर्ट (बुरा लगना) हो जाता है. कंगना मुस्कुराते हुए आगे कहती हैं कि मैं तुम्हें हर्ट करना चाहती हूं, इसलिए मैं ये कहती हूं, नहीं तो मैं अपना टाइम क्यों खराब करूंगी. कुछ लोगों को हर्ट होना चाहिए. ये उनके लिए, हमारे लिए और सोसायटी के लिए अच्छा है.

