'क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है...', जया बच्चन के नए वायरल वीडियो पर कंगना रनौत का आया रिएक्शन - KANGANA RANAUT ON JAYA BACHCHAN

जया बच्चन के गुस्से में आकर एक आदमी को धक्का देने वाले वायरल वीडियो पर कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है.

Jaya Bachchan Kangana Ranaut
जया बच्चन/कंगना रनौत (IANS)
Published : August 12, 2025 at 9:03 PM IST

मुंबई: अभिनेत्री से राजनेता बनी जया बच्चन एक बार फिर अपने रवैये को लेकर सुर्खियों में हैं. मंगलवार, 12 अगस्त को उनका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दिल्ली में एक अन्य व्यक्ति से बात करते समय उनके साथ सेल्फी लेने के लिए झुके एक व्यक्ति को डांटते और धक्का देती नजर आई. जया बच्चन के इस वीडियो पर काफी सारे रिएक्शन आ रहे हैं. वहीं, अब कंगना रनौत ने इस विवाद में कूदते हुए जया बच्चन को 'सबसे बिगड़ी हुई और विशेषाधिकार प्राप्त महिला' कहा.

यह घटना उस समय हुई जब वह दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के बाहर खड़ी थीं. वीडियो में राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की प्रियंका चतुर्वेदी भी नजर आईं. जया बच्चन उस समय हैरान और उत्तेजित हो गईं जब उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति उनकी सहमति के बिना उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है. वायरल वीडियो के अनुसार, जया बच्चन ने उस व्यक्ति को धक्का देकर दूर कर दिया और उसके आचरण पर सवाल उठाते हुए पूछा: 'क्या कर रहे हैं आप? यह क्या है?'

भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने जया बच्चन के इस वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने जया बच्चन को 'सबसे बिगड़ी हुई और विशेषाधिकार प्राप्त महिला' कहा है. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है.

कंगना ने अपने 12 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जया बच्चन का वायरल वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा है, 'सबसे बिगड़ैल और विशेषाधिकार प्राप्त महिला. लोग उसके नखरे/बेतुकेपन को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है. वो समाजवादी टोपी मुर्गे की कंघी जैसी दिखती है, जबकि वो लड़ाकू मुर्गे जैसी दिखती है!! लानत है। कितनी बेइज्जती और शर्मनाक बात है.'

Kangana Ranaut
कंगना रनौत का पोस्ट (Instagram)

कंगना के लिए भी यह पहली बार नहीं है, जब उन्होंने जया बच्चन की आलोचना की है. 2020 में, जब शोले अभिनेता ने फिल्म इंडस्ट्री को 'गटर' बताया था, तब कंगना ने कहा था, 'जया जी, क्या आप तब भी यही कहतीं अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को किशोरावस्था में पीटा जाता, नशीला पदार्थ दिया जाता और उसके साथ छेड़छाड़ की जाती? क्या आप तब भी यही कहतीं अगर अभिषेक लगातार बदमाशी और उत्पीड़न की शिकायत करते और एक दिन फांसी पर लटके पाए जाते? हमारे लिए भी दया दिखाइए.'

