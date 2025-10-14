ETV Bharat / entertainment

कंगना रनौत ने फिर की शाहरुख खान से अपनी जर्नी की तुलना, बोलीं- 'किंग खान से ज्यादा...'

हाल ही में कंगना रनौत ने एक कार्यक्रम में अपनी जर्नी के बारे में बात की. उन्होंने अपनी जर्नी की तुलना शाहरुख खान से की.

Kangana Ranaut
कंगना रनौत (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 14, 2025 at 5:06 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत अक्सर अपनी बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं. और अब वह अपनी नई बयान को लेकर फिर से चर्चा में हैं. कंगना ने अपनी जर्नी की तुलना बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से की है और इस बात पर जोर दिया है कि दोनों का बैकग्राउंड भी अलग-अलग है.

हाल ही में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कंगना रनौत शामिल हुई थी. इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि सफलता का उनका रास्ता कहीं ज्यादा कठिन था क्योंकि वह 'एक ऐसे गांव से आई हैं, जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना होगा. किसी ने भामला के बारे में सुना है?'

कंगना ने शाहरुख खान से अपने सफर की तुलना करते हुए कहा, 'मुझे इतनी सफलता क्यों मिली? शायद ही कोई और होगा जो गांव से आकर मेनस्ट्रीम में इतनी सफलता हासिल कर पाया हो. आप शाहरुख खान की बात करें. वे दिल्ली से हैं, कॉन्वेंट में पढ़े हैं. मैं एक ऐसे गांव, जिसका नाम है भामला, जिसके बारे में शायद ही कोई सुना होगा.'

कंगना ने आगे कहा, 'हो सकता है कि दूसरे लोग इससे असहमत हों, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं काफी ईमानदार हूं, न सिर्फ लोगों के साथ, बल्कि खुद के साथ भी.'

उनका यह बयान सोशल मीडिया पर छा गया. कई लोगों ने व्यक्तिगत जीवन की कहानियों की तुलना करने की निष्पक्षता पर बहस की है. हालांकि शाहरुख खान के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वे दिल्ली में पले-बढ़े हैं और उन्होंने एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव भामला में जन्मी और पली-बढ़ी कंगना अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से भागकर मुंबई आ गई थी. जब वह 19 साल की तब उन्होंने फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने 'राज: द मिस्ट्री कंटीन्यूज' और फैशन जैसी फिल्मों में एक्टिंग की, जिससे उन्हें दुनियाभर में पहचान मिली.

कंगना ने चार नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स और कई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी जीते हैं. हालांकि, उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं. वह अब लायंस मूवीज के लिए एक हॉरर ड्रामा 'ब्लेस्ड बी द एविल' से हॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है. इस फिल्म में कंगना टीन वुल्फ, टायलर पोसी और हॉलीवुड आइकन सिल्वेस्टर स्टेलोन की बेटी स्कारलेट रोज स्टेलोन के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करती दिखेंगी.

यह भी पढ़ें:

Last Updated : October 14, 2025 at 5:23 PM IST

TAGGED:

KANGANA RANAUT
KANGANA RANAUT ON SHAH RUKH KHAN
कंगना रनौत
KANGANA RANAUT JOURNEY
KANGANA RANAUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.