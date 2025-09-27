ETV Bharat / entertainment

फिर साथ में काम करेंगे कमल हासन और रजनीकांत, दोनों सुपरस्टार कर रहे अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार

चेन्नई: अभिनेता और सांसद कमल हासन ने कहा है कि रजनीकांत और मैंने कई फिल्मों में साथ काम किया है और आगे भी करेंगे. दुबई जाने के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे राज्यसभा सांसद और अभिनेता कमल हासन ने वहां मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उनसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के उस बयान के बारे में सवाल किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में लागू 'मीड डे मील योजना' तेलंगाना में भी लागू होने वाली है.

इस पर उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु उस समय से ही भोजन उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता रहा है. मीड डे मील योजना अपने तरीके से शुरू की गई थी. यह योजना अभी नहीं, बल्कि दो साल पहले शुरू की गई थी. कई राजनीतिक नेता अब उस योजना का स्वागत कर रहे हैं'.

एक्टर ने आगे कहा, हमने एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्हें हमारे राज्य की परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपने राज्य में शुरू करना चाहिए. यह गर्व की बात है, यह तमिलनाडु की जीत है.

जब उनसे रजनीकांत के साथ एक नई फिल्म में काम करने की खबर के बारे में पूछा गया तो कमल हासन ने जवाब दिया, "हां, रजनीकांत और मैंने कई फिल्मों में साथ काम किया है। हम एक और फिल्म में काम करेंगे," और चले गए.