हैदराबाद: महाराष्ट्र में बीते कुछ समय से मराठी ना बोलने वो पीटने के वीडियो सामने आए थे. महाराष्ट्र नवनिर्वाण सेना यानी एमएनएस के कार्यकर्ता दुकानदारों को हिंदी बोलने पर जमकर पीट रहे थे. यह विवाद अभी भी पूरे देश में गरमाया हुआ है और इसके लिए राज ठाकरे की खूब किरकिरी भी हो रही है. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने इस विवाद में चिंगारी देने का काम किया है. हाल ही में वह महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स इवेंट में नजर आईं, जहां वह फर्राटेदार मराठी बोलती दिखीं और जब रिपोर्टर ने उनसे हिंदी बोलने को कहा तो एक्ट्रेस भड़क उठीं.

काजोल ने कार्यक्रम में बोलीं फर्राटेदार मराठी (ANI VIDEO)

'अब मैं हिंदी में बोलूं'

काजोल ने बीते मंगलवार इस कार्यक्रम में साफ कहा कि 'अब मैं हिंदी में बोलूं, जिसे समझना है वो समझेगा'. हालांकि, हिंदी ना बोलने पर काजोल को चौतरफा आलोचनाओं को शिकार होना पड़ा रहा है. एक यूजर ने लिखा है, हिंदी भाषा ने ही तुम्हें स्टार बनाया है, और फिर ऐसा पक्षपात क्यों? दूसरा यूजर लिखता है, जब करियर बनाना था, तब हिंदी में रोई-गाई, नाची-गाई, अब सवाल आया तो बोलीं, अभी मैं हिंदी में बोलूं?" हिंदी से नाम कमाया, अब उसी पर घमंड? साफ है काजोल जी'. एक और यूजर ने लिखा है, हिंदी से ही इनको रोजगार मिलता है, हिंदी से ही प्रसिद्धि मिली है, हिंदी का ही खाते हैं…और हिंदी में एक लाइन बोलने को कहा गया तो यह प्रतिक्रिया? इन लोगों की असलियत यही है'.

काजोल हिंदी ना बोलने पर ट्रोल (Social Media Posts)

एक और लिखता है, 'वह हिंदी फिल्मों में क्यों काम कर रही हैं, उन्हें केवल मराठी फिल्मों में ही काम करना चाहिए'. एक यूजर ने कहा, 'अगर हिंदी बोलने में शर्म आती है तो बॉलीवुड में काम करना बंद कर देना चाहिए'.

बता दें, बीती 5 अगस्त को एक्ट्रेस ने अपना जन्मदिन मनाया था और इस दिन वह इस कार्यक्रम में पहुंची थी. एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह फिल्म मां और ओटीटी पर रिलीज हुई पृथ्वीराज सुकुमारन और इब्राहिम अली खान स्टारर फिल्म सरजमीं में नजर आई थीं. फिलहाल एक्ट्रेस के नए प्रोजेक्ट का एलान नहीं हुआ है.