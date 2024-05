ETV Bharat / entertainment

इधर जस्टिन बीबर ने पत्नी की प्रेग्नेंसी का किया एलान, उधर सिंगर की एक्स गर्लफ्रेंड ने रचाई सगाई - Justin Bieber

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 10, 2024, 9:52 AM IST | Updated : May 10, 2024, 10:07 AM IST

जस्टिन बीबर ( justinbieber- Instagram )

मुंबई : पॉप सिंगर जस्टिन बीबर अब पिता बनने जा रहे हैं. यह पहली बार है जब पॉप सिंगर पिता बनने का सुख लेंगे. सिंगर ने सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ हैली बीबर संग फोटोशूट शेयर कर फैंस को यह गुडन्यूज दी है. जस्टिन बीबर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सिंगर अपनी पत्नी संग फोटोशूट कराते दिख रहे हैं. वहीं, इस वीडियो के बीच हैले अपना बेबी बंप दिखा रही हैं. वहीं, कई तस्वीरों में जस्टिन और हैली के बीच खूबसूरत प्यार के पल दिख रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ जस्टिन बीबर की एक्स गर्लफ्रेंड सेलेना गोमेज ने अपनी सगाई की रिंग फ्लॉन्ट की है. अब दोनों ही स्टार्स को फैंस से खूब बधाईयां मिल रही हैं. जस्टिन ने खास अंदाज में किया प्रेग्नेंसी का एलान बता दें, जस्टिन बीबर शादी के 6 साल बाद पिता बनने जा रहे हैं. जस्टिन ने साल 2018 में हैली से शादी रचाई थी और अब कपल अपने पहले बच्चे की स्वागत की तैयारी कर रहा है. जस्टिन ने 9 मई को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो और तस्वीरें शेयर कर फैंस को यह गुडन्यूज दी है. इन तस्वीरों जस्टिन ऑल ब्लैक लुक और हैली ने नेट की व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है और अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट कर कर रही हैं. सेलेब्स ने दी बधाई इधर, जस्टिन और हैली को इस गुडन्यूज के लिए बधाईयों का तांता लगा हुआ है. इसमें ग्लोबल किम कार्दशियन, केंडल जेनर, गिरी हदीद और कई हॉलीवुड स्टार्स के नाम शामिल हैं. सेलेना गोमेज (Selena Gomez-Instagram) सेलेना गोमेज (Selena Gomez- Instagram) सेलेना ने रचाई सगाई इधर, बीती 9 मई को जस्टिन बीबर की एक्स गर्लफ्रेंड और अमेरिकन सिंगर सेलेना गोमेज ने एक क्रिप्टिक पोस्ट के साथ अपनी सगाई की रिंग फ्लॉन्ट की है. सेलेना फिलहाल बैनी ब्लैनो संग रिलेशनशिप में हैं. सेलेना ने जो तस्वीर शेयर की हैं, उसमें सेलेना ने बैन का हाथ थामा हुआ है और कपल रिंग फ्लॉन्ट कर रहा है. ये भी पढे़ं : Justin Bieber : सिंगिंग से संन्यास ले रहे पॉप सिंगर जस्टिन बीबर, सामने आईं ये 2 बड़ी वजह



Last Updated : May 10, 2024, 10:07 AM IST