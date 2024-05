ETV Bharat / entertainment

जूनियर NTR को बर्थडे पर मिला पत्नी से प्यार, मास स्टार की वाइफ ने वेकेशन से लेटेस्ट तस्वीर शेयर कर विश किया जन्मदिन - Jr NTR Birthday

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 20, 2024, 10:01 AM IST | Updated : May 20, 2024, 10:10 AM IST

जूनियर NTR बर्थडे ( Lakshmi Pranathi -Instagram )

