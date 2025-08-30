हैदराबाद: सुपरस्टार जूनियर NTR इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाते हुए कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनमें एक्टिंग और जबरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेन्स साफ नजर आता है. फिल्मों में उनका करिश्मा, एक्टिंग स्किल से लेकर बेहद आसानी से किए गए डांस मूव्स उन्हें सबसे बेहतरीन स्टार्स बनाते हैं. इसी वजह से हर बड़ा फिल्म मेकर उनके साथ हाथ मिलाना चाहता है.

अब सबकी निगाहें उनके अगले प्रोजेक्ट पर है. इस बार वह KGF और सलार जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले जाने-माने डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ काम कर रहे हैं. फिलहाल इस फिल्म का टाइटल NTR Neel बताया जा रहा है. शुरुआत से ही यह फिल्म काफी चर्चा में है और इसे डायरेक्टर के अब तक सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है.

फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, 'प्रशांत नील की अगली फिल्म NTR के साथ उनकी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे खास फिल्म होगी, यह KGF और सालार जैसी पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर्स से भी बड़ी है. यह वही फिल्म है, जिसका सपना उन्होंने शुरुआत से देखा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'नील को लगता है कि अब सही समय है, क्योंकि अब उनके सामने बजट की कोई रुकावट नहीं है और उन्होंने अपने पसंदीदा एक्टर जूनियर NTR को लीड रोल के लिए साथ जोड़ लिया है. प्रशांत नील फिल्म की मेकिंग से बेहद खुश हैं और कहते हैं कि यह उनकी उम्मीदों से भी ज़्यादा बेहतरीन निकल रही है'.

NTR Neel का ग्रैंड थिएटर रिलीज 25 जून 2026 को होने वाला था. पहले इसका फर्स्ट-लुक NTR के बर्थडे पर लाने का प्लान था, लेकिन उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म वॉर 2 की वजह से प्लान में बदलाव किया गया. कहना होगा कि सबसे ज्यादा इंतज़ार किया जाने वाला यह तेलुगु प्रोजेक्ट दो बड़े पावरहाउस के हाथ मिलाने के साथ बड़ा धमाल मचाने वाला है.

जूनियर NTR के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक पौराणिक ड्रामा में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में NTR भगवान कार्तिकेय का रोल निभाएंगे, जिन्हें मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है. यह बड़ी फिल्म जूनियर NTR के शानदार करियर में एक और बड़ा माइलस्टोन बन सकती है.