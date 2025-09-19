जॉली LLB 3 X रिव्यू: जबरा एक्टिंग से सोशल मैसेज तक, पैसा वसूल है अक्षय-अरशद की फिल्म, पहले दिन करेगी इतनी कमाई
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आइए जानें 'जॉली एलएलबी 3' का रिव्यू कैसा है.
Published : September 19, 2025 at 2:12 PM IST
हैदराबाद: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 इस साल की बड़ी फिल्मों में से एक है. यह कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा आज (19 सितंबर, 2025) बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है और कई लोग इसे देख चुके हैं. देखने के बाद दर्शक सोशल मीडिया पर अपना-अपना रिव्यू साझा कर रहे हैं और अबतक के रिव्यू को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म ने सभी को प्रभावित किया है.
'जॉली एलएलबी 3' आज (19 सितंबर) बड़े पर्दे पर आ गई है, जिसमें दो जॉली - अक्षय कुमार और अरशद वारसी - की टक्कर एक बार फिर देखने को मिली है. सामाजिक सरोकार से जुड़े स्पर्श के साथ निर्देशित, इस लोकप्रिय फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त किसानों के संघर्षों को दर्शाती है और साथ ही एक मनोरंजक कानूनी ड्रामा भी पेश करती है.
इमोशन, कॉमेडी, और दमदार अभिनय से सजी यह फिल्म लोगों को एंटरटेन करने के साथ-साथ एक सोशल मैसेज का संतुलन बनाए रखती है. आइए, 'जॉली एलएलबी 3' के एक्स (पूर्व में ट्विटर) रिव्यू पर एक नजर डालें...
'जॉली एलएलबी 3' के एक्स रिव्यू
एक एक्स हैंडल यूजर ने जॉली एलएलबी 3 को लेकर अपना रिव्यू साझा किया है. यूजर ने अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए लिखा है, 'कहानी की डिमांड के अनुसार किसी युवा सितारे को मुख्य भूमिका निभाने देने के लिए हिम्मत, बहुत दयालुता और असुरक्षा की भावना की जरूरत होती है. जॉली एलएलबी 3 के अंतिम सीन में अक्षय अरशद वारसी को शो का नेतृत्व करने देते हैं. शाबाश. मुझे याद नहीं आता कि हाल ही में 90 के दशक के किसी अभिनेता ने ऐसा किया हो'.
एक यूजर ने फिल्म 5 में से 4 रेटिंग देते हुए लिखा है, जॉली एलएलबी 3. केसरी चैप्टर 2 के बाद, हिंदी सिनेमा के लिए 2025 में सबसे अच्छी चीज जॉली एलएलबी 3 होगी. यह एंटरटेनिंग कोर्टरूम ड्रामा भू-माफियाओं द्वारा किसानों की जमीन हड़पने और उसका व्यवसायीकरण करने के गंभीर मुद्दे को उठाता है, जिसमें मजबूत सामाजिक जागरूकता के साथ एक तीखे हास्य का तड़का भी है. यह फिल्म आपको किसानों (अन्नदाता) की दुर्दशा से सहानुभूति दिलाती है और साथ ही अपने जोक्स, डायलॉग और दमदार स्क्रीनप्ले से मनोरंजन भी करती है.'
यूजर ने आगे लिखा है, 'अक्षय कुमार एक बार फिर साबित करते हैं कि वे हमारे समय के बेस्ट एक्टर्स में से एक क्यों हैं. आपको एक ही समय में हंसाते, सोचते और रुलाते हैं. यह वाकई शानदार है. अरशद वारसी बेहतरीन हैं और सौरभ शुक्ला ने एक और प्रभावशाली अभिनय दिया है. एक पूरी तरह से पैसा वसूल, एंटरटेनिंग और सचमुच आंखें खोल देने वाली फिल्म. जय जवान, जय किसान.'
एक यूजर ने लिखा है, 'जॉली एलएलबी 3 एक पूरा पैकेज है - हास्य, व्यंग्य, ड्रामा, भावनाएं और सबसे बढ़कर, एक मैसेज जो दिल को छू जाता है'.
एक ने लिखा है, 'अभी अभी जॉली एलएलबी 3 खत्म करके आया. पावर पैक्ड, अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने क्या परफॉर्म किया है. शानदार कॉमेडी, शानदार स्क्रीन प्ले के साथ इमोशनल मैसेज मालिश के साथ 4 स्टार.'
एक अन्य यूजर लोगों से फिल्म को देखने की अपील करते हुए लिखा है, 'जॉली एलएलबी 3 का क्रेज हर जगह है. अक्षय कुमार की मजेदार कोर्टरूम कॉमेडी का आनंद लेने के लिए हर उम्र के लोग सिनेमाघरों के बाहर और मॉल के एस्केलेटर पर लाइन में खड़े हैं. उनकी टाइमिंग और मौजूदगी हर सीन को बेहद मजेदार बना देती है. अक्षय कुमार और जॉली एलएलबी 3 को देखना न भूलें'.
'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'जॉली एलएलबी 3' से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की उम्मीद है. लेकिन, यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को डबल डिजिट ओपनिंग मिलेगी या नहीं. 2013 में आई 'जॉली एलएलबी' ने 3.05 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी, और 'जॉली एलएलबी 2' ने पहले दिन 13.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी. तो, देखते हैं कि जॉली एलएलबी 3 पहले दिन जॉली एलएलबी 2 को पछाड़ पाती है या नहीं.