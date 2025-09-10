ETV Bharat / entertainment

जगदीश त्यागी या जगदीश्वर मिश्रा? कौन मारेगा इस हाई-प्रोफाइल केस में बाजी?, 'जॉली LLB 3' का ट्रेलर रिलीज

हैदराबाद: अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर मोस्ट अवेटेड कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर आज 10 सितंबर को रिलीज हो गया है. फैंस को इंतजार था कि फिल्म का ट्रेलर अक्षय कुमार के बर्थडे (9 सितंबर) को रिलीज होगा, लेकिन नहीं, फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज किया गया है. ट्रेलर देखने के बाद आपको फिल्म का इंतजार बेसब्री से होने लगेगा. कोर्ट रूम में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की नोकझोक देखने को मिलने वाली है. फिल्म के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पडे़गा, क्योंकि फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है.

जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर की शुरुआत काफी गंभीर तरीके से होती है और इसके देखकर पता चलता है कि इस बार लड़ाई सीधे जनता और एक बड़े राजनीतिक नेता में है. वहीं, इस केस को लड़ेगे दोनों जॉली यानि अक्षय और अरशद. राजनीतिक नेता के लिए अक्षय तो वहीं एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए अरशद कोर्ट में अपनी दलीले और सबूत पेश करते नजर आएंगे. कोर्ट में सवाल-जवाब, आरोप-प्रत्यारोप और सबूत-दलीलों के बीच पिसेंगे जज सौरभ शुक्ला. ट्रेलर में सीरियस मैटर के साथ-साथ हल्की फुल्की कॉमेडी भी डाली गई है.

साल 2013 में फिल्म जॉली एलएलबी आई थी, जिसमें अरशद वारसी थे और जॉली एलएलबी 2 (2017) में अक्षय कुमार वकील बने थे. लेकिन जॉली एलएलबी 3 में जगदीश्वर मिश्रा (अक्षय) और अरशद (जगदीश त्यागी) के बीच वकील की काली पोशाक में जमकर तू-तू-मैं-मैं होने जा रही है. फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. सुभाष कपूर के कोर्ट ड्रामा की तीसरी किश्त दर्शकों को कितना एंटरटेन करती है यह तो 19 सितंबर को पता चलेगा.