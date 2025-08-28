हैदराबाद: साल 2025 अपना आठवां महीना (अगस्त) पूरा करने वाला है. मनोरंजन के लिहाज से 2025 के यह आठ महीने कुछ खास नहीं रहे हैं, क्योंकि मौजूदा महीने में रिलीज होने वाली फिल्में कूली और वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा ऊंची दहाड़ नहीं मार सकी हैं. साल 2025 में अब तक छावा और सैयारा ही सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई हैं. अगस्त में रिलीज हुई अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' फ्लॉप साबित हुई. वहीं, सन ऑफ सरदार 2 के साथ रिलीज हुई धड़क 2 ने लोगों को जरूर इंप्रेस किया. अब 2025 का नौवां महीना सितंबर शुरू होने जा रहा है. आइए जानते हैं इस महीने कौन-कौन सी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं.

सितंबर में रिलीज होने वाली बॉलीवुड

बागी 4 (5 सितंबर)

टाइगर श्रॉफ एक बार फिर अपनी मारधाड़ और एक्शन से लबरेज फिल्म बागी से लौट रहे हैं. इस बार फिल्म का चौथा पार्ट यानी बागी 4 आगामी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में संजय दत्त मारकाट करते नजर आएंगे. सोनम बाजवा फिल्म की हीरोइन हैं. एक्शन के लिहाज से यह फिल्म बढ़िया है.

द बंगाल फाइल्स (5 सितंबर)

विवेक अग्निहोत्री की विवादित फिल्म द बंगाल फाइल्स आगामी 5 सितंबर को ही रिलीज होने जा रही है. फिल्म पर बवाल मचा हुआ है. मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी फिल्म की मुख्य स्टारकास्ट है.

एक चतुर नार (12 सितंबर )

नील नितिन मुकेश और दिव्या खोसला की फिल्म एक चतुर नार आगामी 12 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी. फिल्म का मजेदार ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है. यह फिल्म कॉमेडी और सस्पेंस से भरी ही है, जिसे उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया है.

लव इन वियतनाम (12 सितंबर )

पॉपुलर एक्ट्रेस अवनीत कौर और आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के एक्टर शांतनु महेश्वरी की फिल्म 'लव इन वियतनाम' एक रोमांटिक-ड्रामा है. ये फिल्म भी 12 सितंबर को रिलीज होने जा रही है.

मन्नू क्या करेगा ? (12 सितंबर )

फिल्म में विनय पाठक, कुमुद मिश्रा और चारू शंकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नज़र आएंगे. इसका संगीत रचा है मशहूर संगीतकार ललित पंडित ने, और कुछ गीत लिखे हैं गीतकार जावेद अख्तर ने. प्यार पाने के लिए या अपने सपने को पूरा करने के लिए आप कितनी दूर तक जा सकते हैं? इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है फिल्म "मन्नू क्या करेगा?". क्यूरियस आई सिनेमा के बैनर तले शरद मेहरा द्वारा निर्मित और संजय त्रिपाठी द्वारा निर्देशित यह फिल्म साल की सबके दिल को छू लेने वाली म्यूज़िकल रोमांटिक कॉमेडी बनने जा रही है, जिसमें दो नए चेहरे व्योम और साची बिंद्रा को लॉन्च किया गया है.

जॉली एलएलबी 3 (19 सितंबर )

वहीं, कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 सितंबर महीने की 19 तारीख को रिलीज होगी. सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला अपने मजेदार कॉमेडी से समा बांधते नजर आएंगे. फिल्म के दो पार्ट पहले ही हिट हो चुके हैं.

निशांची (19 सितंबर)

'निशांची' की बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 से टक्कर होगी. बालासाहेब ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं. फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी.

हॉन्टेड 3D- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट (26 सितंबर)

हॉरर फिल्म का मजा लेना है तो सितंबर में हॉन्टेड 3डी- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट बेस्ट ऑप्शन है. फिल्म का एलान मौजूदा साल के अप्रैल महीने में हुआ था. महेश भट्ट, विक्रम भट्ट और आनंद पंडित की फिल्म आगामी 26 सितंबर को रिलीज होगी. फिल्म में गौरव बाजपई, मिमोह चक्रवर्ती और मनवीर चौधरी अहम रोल में होंगे.

साउथ सिनेमा से सितंबर में रिलीज होने वाली फिल्में

द गर्लफ्रेंड (5 सितंबर)

रश्मिका मंदाना सिकंदर के बाद अब फिल्म द गर्लफ्रेंड में नजर आएगी. राहुल रविंद्रन के निर्देशन में बनी फिल्म आगामी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में रश्मिका मंदाना, दीक्षित शेट्टी लीड रोल में नजर आएंगे.

दिल मद्रासी (5 सितंबर)

शिवाकार्तिकेयन और रुकमणी स्टारर तमिल भाषी एक्शन थ्रिलर फिल्म दिल मद्रासी भी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन गजनी और सिकंदर के डायरेक्टर एआर मुरुगदास ने किया है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसने एक्टर के फैंस की बेताबी बढ़ा दी है.

घाती (5 सितंबर)

साउथ सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी स्टारर एक्शन क्राइम फिल्म घाती भी सितंबर में रिलीज होगी. अनुष्का के फैंस को इस फिल्म का टीजर आने के बाद से इंतजार है. फिल्म को कृष जगरलामुड़ी ने बनाया है. फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होगी.

मिराई (5 सितंबर)

हनुमान स्टार तेजा सज्जा स्टारर फिल्म मिराई- सुपर योद्ध का आज 28 अगस्त को ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म आगामी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म है, जिसके निर्देशक कार्तिक गट्टामनेनी हैं.