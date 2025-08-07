Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

'जॉली एलएलबी 3' टीजर रिलीज डेट: आखिर क्यों पागल हो रहे सौरभ शुक्ला? अक्षय कुमार बोले- जनाब... - JOLLY LLB 3 TEASER RELEASE DATE

'जॉली एलएलबी 3' के मेकर ने आधिकारिक तौर पर टीजर के रिलीज डेट का एलान किया है. आइए जानें फिल्म का टीजर कब आएगा.

Jolly LLB 3 teaser
'जॉली एलएलबी 3' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2025 at 8:12 PM IST

4 Min Read

हैदराबाद: अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की अभिनीत कॉमेडी ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' लोगों को गुदगुदाने के लिए तैयार है. यह फिल्म सितंबर 2025 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. फैंस की उत्साह बढ़ाने के लिए मेकर्स ने 'जॉली एलएलबी 3' के आधिकारिक तौर पर टीजर के रिलीज डेट का एलान किया है. उन्होंने इसे बेहद मजेदार अंदाज में किया है.

'जॉली एलएलबी 3' बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. तीसरी किस्त में अरशद वारसी जॉली 1 और अक्षय कुमार जॉली 2 की भूमिका में नजर आएंगे. फैंस का ध्यान फिल्म की ओर खींचने के लिए मेकर्स ने गुरुवार को सौरभ शुक्ला के मजेदार वीडियो के साथ फिल्म के टीजर की रिलीज डेट का एलान किया है. वीडियो में जज त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला द्वारा अभिनीत, जगदीश त्यागी और जगदीश मिश्रा को फिर से पेश करते दिखें. वह उन दोनों का परिचय देते हुए बताते हैं कि उन्हें उनसे कैसे निपटना पड़ा.

7 अगस्त को मेकर्स ने सौरभ शुक्ला का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोट किया है और कैप्शन में लिखा है, 'इस बार दो दो जॉली एक साथ. कोर्ट में होगी अव्यवस्था. जॉली एलएलबी 3 मुझे जज मत करो.' सुभाष कपूर की निर्देशित फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का टीजर 12 अगस्त को रिलीज होगा और यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

टीजर का एलान सौरभ शुक्ला के एक मजेदार वीडियो के साथ किया गया है, जो फिल्म में जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी का किरदार निभा रहे हैं. वह सभी को याद दिलाते हैं कि दो जॉली के आने और उन्हें परेशान करने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी और उनके आने के बाद कैसी हो गई है.

क्या है सौरभ शुक्ला के मजेदार वीडियो में?
वीडियो में, जज त्रिपाठी दोनों जॉली के साथ अपने पिछले अनुभवों के बारे में बात करते हुए अपना धैर्य खोते हुए दिखाई दे रहे हैं. वह शुरुआत में याद करते हैं कि जगदीश त्यागी (जॉली 1) के आने से पहले उनकी जिंदगी कितनी शांतिपूर्ण थी. वह कहते हैं कि त्यागी के गुस्सैल स्वभाव और कमजोर अंग्रेजी के कारण उनकी नींद उड़ गई थी और लगभग उनकी जान चली गई थी.

फिर आते हैं जॉली 2 - जगदीश मिश्रा, जिन्हें त्रिपाठी जरूरत से ज्यादा आज्ञाकारी कहते हैं. वह मजाक में कहते हैं कि मिश्रा भले ही मीठे हों, लेकिन 'इतने मीठे कि आपको डायबिटीज हो जाए', और दावा करते हैं कि मिश्रा की हरकतों से उनकी पत्नी को हार्ट अटैक आया था. अब जब दोनों जॉली जॉली एलएलबी 3 में वापसी कर रहे हैं, तो जज त्रिपाठी चेतावनी देते हैं कि इस बार वह उनके कोर्टरूम ड्रामा को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

akshay kumar
अक्षय कुमार का पोस्ट (Instagram)

अक्षय कुमार-अरशद का रिएक्शन
इस वीडियो पर अक्षय कुमार का रिएक्शन आया है. खिलाड़ी कुमार ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करते हुए लिखा है, 'जनाब, जितनी बार आप गुस्सा होते हैं न, उतनी बार हमको लगता है कि केस जीतने के चांस बढ़ गए हैं. वैसे आपको जॉली मिश्रा का सादर प्रणाम.' वहीं, अरशद वारसी ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'आप हमे भूले नहीं जनाब. दिल खुश हो गया. आप जैसे जज ब्लशिंग करने वाले हैं.'

Arshad Warsi
अरशद वारसी का पोस्ट (Instagram)

'जॉली एलएलबी 3 के बारे में
मेकर्स ने यह भी पुष्टि की है कि अक्षय, अरशद और सौरभ शुक्ला के अलावा, फिल्म में हुमा कुरैशी और अमृता राव भी नजर आएंगी, जो पिछली फिल्मों की अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगी, और उनके साथ गजराज राव भी होंगे.

यह भी पढ़ें:

हैदराबाद: अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की अभिनीत कॉमेडी ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' लोगों को गुदगुदाने के लिए तैयार है. यह फिल्म सितंबर 2025 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. फैंस की उत्साह बढ़ाने के लिए मेकर्स ने 'जॉली एलएलबी 3' के आधिकारिक तौर पर टीजर के रिलीज डेट का एलान किया है. उन्होंने इसे बेहद मजेदार अंदाज में किया है.

'जॉली एलएलबी 3' बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. तीसरी किस्त में अरशद वारसी जॉली 1 और अक्षय कुमार जॉली 2 की भूमिका में नजर आएंगे. फैंस का ध्यान फिल्म की ओर खींचने के लिए मेकर्स ने गुरुवार को सौरभ शुक्ला के मजेदार वीडियो के साथ फिल्म के टीजर की रिलीज डेट का एलान किया है. वीडियो में जज त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला द्वारा अभिनीत, जगदीश त्यागी और जगदीश मिश्रा को फिर से पेश करते दिखें. वह उन दोनों का परिचय देते हुए बताते हैं कि उन्हें उनसे कैसे निपटना पड़ा.

7 अगस्त को मेकर्स ने सौरभ शुक्ला का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोट किया है और कैप्शन में लिखा है, 'इस बार दो दो जॉली एक साथ. कोर्ट में होगी अव्यवस्था. जॉली एलएलबी 3 मुझे जज मत करो.' सुभाष कपूर की निर्देशित फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का टीजर 12 अगस्त को रिलीज होगा और यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

टीजर का एलान सौरभ शुक्ला के एक मजेदार वीडियो के साथ किया गया है, जो फिल्म में जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी का किरदार निभा रहे हैं. वह सभी को याद दिलाते हैं कि दो जॉली के आने और उन्हें परेशान करने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी और उनके आने के बाद कैसी हो गई है.

क्या है सौरभ शुक्ला के मजेदार वीडियो में?
वीडियो में, जज त्रिपाठी दोनों जॉली के साथ अपने पिछले अनुभवों के बारे में बात करते हुए अपना धैर्य खोते हुए दिखाई दे रहे हैं. वह शुरुआत में याद करते हैं कि जगदीश त्यागी (जॉली 1) के आने से पहले उनकी जिंदगी कितनी शांतिपूर्ण थी. वह कहते हैं कि त्यागी के गुस्सैल स्वभाव और कमजोर अंग्रेजी के कारण उनकी नींद उड़ गई थी और लगभग उनकी जान चली गई थी.

फिर आते हैं जॉली 2 - जगदीश मिश्रा, जिन्हें त्रिपाठी जरूरत से ज्यादा आज्ञाकारी कहते हैं. वह मजाक में कहते हैं कि मिश्रा भले ही मीठे हों, लेकिन 'इतने मीठे कि आपको डायबिटीज हो जाए', और दावा करते हैं कि मिश्रा की हरकतों से उनकी पत्नी को हार्ट अटैक आया था. अब जब दोनों जॉली जॉली एलएलबी 3 में वापसी कर रहे हैं, तो जज त्रिपाठी चेतावनी देते हैं कि इस बार वह उनके कोर्टरूम ड्रामा को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

akshay kumar
अक्षय कुमार का पोस्ट (Instagram)

अक्षय कुमार-अरशद का रिएक्शन
इस वीडियो पर अक्षय कुमार का रिएक्शन आया है. खिलाड़ी कुमार ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करते हुए लिखा है, 'जनाब, जितनी बार आप गुस्सा होते हैं न, उतनी बार हमको लगता है कि केस जीतने के चांस बढ़ गए हैं. वैसे आपको जॉली मिश्रा का सादर प्रणाम.' वहीं, अरशद वारसी ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'आप हमे भूले नहीं जनाब. दिल खुश हो गया. आप जैसे जज ब्लशिंग करने वाले हैं.'

Arshad Warsi
अरशद वारसी का पोस्ट (Instagram)

'जॉली एलएलबी 3 के बारे में
मेकर्स ने यह भी पुष्टि की है कि अक्षय, अरशद और सौरभ शुक्ला के अलावा, फिल्म में हुमा कुरैशी और अमृता राव भी नजर आएंगी, जो पिछली फिल्मों की अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगी, और उनके साथ गजराज राव भी होंगे.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

JOLLY LLB 3JOLLY LLB 3 TEASER RELEASE DATESAURABH SHUKLA IN JOLLY LLB 3जॉली एलएलबी 3 टीजर रिलीज डेटJOLLY LLB 3 TEASER RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

500 रुपये के नोट की आपूर्ति बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

सुनीता विलियम्स के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाले बुच विलमोर ने लिया रिटायरमेंट, 25 सालों तक की NASA की सर्विस

राहुल गांधी पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग ? कर्नाटक CEO ने सबूत के साथ शपथ पत्र मांगा

सरकार किसानों को डिजिटल कृषि से परिचित कराने और एडवांस जानकारी देने के लिए कदम उठा रही

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.