हैदराबाद: अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की अभिनीत कॉमेडी ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' लोगों को गुदगुदाने के लिए तैयार है. यह फिल्म सितंबर 2025 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. फैंस की उत्साह बढ़ाने के लिए मेकर्स ने 'जॉली एलएलबी 3' के आधिकारिक तौर पर टीजर के रिलीज डेट का एलान किया है. उन्होंने इसे बेहद मजेदार अंदाज में किया है.

'जॉली एलएलबी 3' बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. तीसरी किस्त में अरशद वारसी जॉली 1 और अक्षय कुमार जॉली 2 की भूमिका में नजर आएंगे. फैंस का ध्यान फिल्म की ओर खींचने के लिए मेकर्स ने गुरुवार को सौरभ शुक्ला के मजेदार वीडियो के साथ फिल्म के टीजर की रिलीज डेट का एलान किया है. वीडियो में जज त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला द्वारा अभिनीत, जगदीश त्यागी और जगदीश मिश्रा को फिर से पेश करते दिखें. वह उन दोनों का परिचय देते हुए बताते हैं कि उन्हें उनसे कैसे निपटना पड़ा.

7 अगस्त को मेकर्स ने सौरभ शुक्ला का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोट किया है और कैप्शन में लिखा है, 'इस बार दो दो जॉली एक साथ. कोर्ट में होगी अव्यवस्था. जॉली एलएलबी 3 मुझे जज मत करो.' सुभाष कपूर की निर्देशित फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का टीजर 12 अगस्त को रिलीज होगा और यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

टीजर का एलान सौरभ शुक्ला के एक मजेदार वीडियो के साथ किया गया है, जो फिल्म में जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी का किरदार निभा रहे हैं. वह सभी को याद दिलाते हैं कि दो जॉली के आने और उन्हें परेशान करने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी और उनके आने के बाद कैसी हो गई है.

क्या है सौरभ शुक्ला के मजेदार वीडियो में?

वीडियो में, जज त्रिपाठी दोनों जॉली के साथ अपने पिछले अनुभवों के बारे में बात करते हुए अपना धैर्य खोते हुए दिखाई दे रहे हैं. वह शुरुआत में याद करते हैं कि जगदीश त्यागी (जॉली 1) के आने से पहले उनकी जिंदगी कितनी शांतिपूर्ण थी. वह कहते हैं कि त्यागी के गुस्सैल स्वभाव और कमजोर अंग्रेजी के कारण उनकी नींद उड़ गई थी और लगभग उनकी जान चली गई थी.

फिर आते हैं जॉली 2 - जगदीश मिश्रा, जिन्हें त्रिपाठी जरूरत से ज्यादा आज्ञाकारी कहते हैं. वह मजाक में कहते हैं कि मिश्रा भले ही मीठे हों, लेकिन 'इतने मीठे कि आपको डायबिटीज हो जाए', और दावा करते हैं कि मिश्रा की हरकतों से उनकी पत्नी को हार्ट अटैक आया था. अब जब दोनों जॉली जॉली एलएलबी 3 में वापसी कर रहे हैं, तो जज त्रिपाठी चेतावनी देते हैं कि इस बार वह उनके कोर्टरूम ड्रामा को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

अक्षय कुमार का पोस्ट (Instagram)

अक्षय कुमार-अरशद का रिएक्शन

इस वीडियो पर अक्षय कुमार का रिएक्शन आया है. खिलाड़ी कुमार ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करते हुए लिखा है, 'जनाब, जितनी बार आप गुस्सा होते हैं न, उतनी बार हमको लगता है कि केस जीतने के चांस बढ़ गए हैं. वैसे आपको जॉली मिश्रा का सादर प्रणाम.' वहीं, अरशद वारसी ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'आप हमे भूले नहीं जनाब. दिल खुश हो गया. आप जैसे जज ब्लशिंग करने वाले हैं.'

अरशद वारसी का पोस्ट (Instagram)

'जॉली एलएलबी 3 के बारे में

मेकर्स ने यह भी पुष्टि की है कि अक्षय, अरशद और सौरभ शुक्ला के अलावा, फिल्म में हुमा कुरैशी और अमृता राव भी नजर आएंगी, जो पिछली फिल्मों की अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगी, और उनके साथ गजराज राव भी होंगे.