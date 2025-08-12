हैदराबाद: अक्षय कुमार अपने बर्थडे मंथ में कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 के साथ लौट रहे हैं. जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी भी काले कोट में कोर्ट में कॉमेडी करते नजर आएंगे. वहीं, अक्षय और अरशद के जंग में पिसते नजर आएंगे जज बने एक्टर सौरभ शुक्ला. जॉली एलएलबी 3 में कमाल की कॉमेडी होने वाली है, क्योंकि यह हम नहीं बल्कि जॉली एलएलबी 3 का आज 12 अगस्त को रिलीज हुआ टीजर बता रहा है. जी हां, सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म जॉली एलएलबी 3 का मजेदार टीजर आ गया है. आइए जानते हैं कैसा है जॉली एलएलबी 3 का टीजर.

जॉली एलएलबी 3 का टीजर

अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की मजेदार तिकड़ी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 का टीजर 1.29 मिनट का जरूर है, लेकिन कमाल का है. इसकी शुरुआत होती है, फिल्म की पहली किश्त के पहले वकील जगदीश त्यागी (अरशद वारसी) के मजेदार सीन के साथ होती है, जोकि मेरठ के रहने वाले हैं. वहीं, डिफेंस के वकील जगदीश्वर मिश्रा कानपुर वाले (अक्षय कुमार) की एंट्री होती है. इसके बाद अक्षय और अरशद की कोर्ट में ही नोकझोंक शुरू हो जाती है और जज सुंदर लाल त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला) का बीपी हाई हो जाता है. इसके बाद कोर्ट में अरशद-अक्षय का क्लैश दिखाया जाता है. इसके बाद सुंदरलाल त्रिपाठी ये कहते दिखते हैं कि एक जॉली संभला नहीं, अब दो-दो जॉली कैसे संभालू?

कब रिलीज होगी फिल्म ?

जॉली एलएलबी 3 को आलोक जैन, अजीत आंधरे ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म के सह-निर्माता नरेन कुमार और डिंपल खरबंदा हैं. फिल्म के राइटर और डायरेक्टर सुभाष कपूर हैं. जॉली एलएलबी 3 आगामी 19 सितंबर को रिलीज होगी. वहीं, 9 सितंबर को अक्षय कुमार अपना 58वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. ऐसे में अक्षय कुमार ने अपने फैंस के लिए एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम कर लिया है.