बिहार के सीनेमाघरों से 'Jolly LLB 3' का 'भाई वकील है' गाना हटा, HC के आदेश के बाद फैसला
फिल्म जॉली एलएलबी 3 के गाने पर न्यायपालिका और वकीलों की गरिमा को ठेस पहुंचे का आरोप. पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने की खास मांग.
Published : September 27, 2025 at 12:36 PM IST
पटना: बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी 3 रिलीज होते ही विवादों में घिर गई. पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीरज कुमार ने फिल्म के गाने 'भाई वकील है' पर आपत्ति जताते हुए जनहित याचिका दायर की. उनका तर्क था कि इस गाने और कुछ दृश्यों में न्यायालय और वकीलों की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है. कोर्ट में सुनवाई के बाद फिल्म निर्माताओं को नोटिस भेजा गया. परिणामस्वरूप बिहार के सिनेमाघरों से यह गाना हटा दिया गया है.
न्यायालय है न्याय का मंदिर: ईटीवी भारत से बातचीत में अधिवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अदालत न्याय का मंदिर होता है. उसे हल्के में दिखाना लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म में वकीलों और जजों को जिस तरह आपस में बहस करते हुए दिखाया गया है, वह वास्तविक अदालत की गरिमा के खिलाफ है. उनका मानना है कि न्यायपालिका सर्वोपरि संस्था है और फिल्म में उसका चित्रण गलत तरीके से किया गया है.
ओटीटी पर भी हटाया जाए गाना: नीरज कुमार ने यह भी जोर दिया कि सिनेमाघरों से गाना हटाना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन जब फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी तो उसमें भी यह गाना शामिल नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि फिल्म समाज का दर्पण होती है, लेकिन इस फिल्म में दिखाई गई बातें किसी भी वास्तविकता से मेल नहीं खाती है. यही कारण है कि यह दर्पण की तरह समाज को सही प्रतिबिंब नहीं दिखा रही.
वकीलों ने रखी एक खास मांग: नीरज कुमार ने सुझाव दिया कि जिस प्रकार भारतीय सेनाओं पर आधारित फिल्मों को रिलीज से पहले संबंधित अधिकारियों को दिखाया जाता है, वैसे ही न्यायपालिका पर बनने वाली फिल्मों को भी रिटायर्ड जज और बार काउंसिल के सदस्यों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए."रिलीज से पहले फिल्म को संबंधित अधिकारियों को दिखाया जाना चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी आपत्तिजनक
दृश्य या संवाद जनता तक न पहुंचे. अदालत की प्रतिष्ठा से समझौता करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है."-नीरज कुमार, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट
वकीलों की एकजुट आपत्ति: पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोहर प्रसाद ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि गाना हटना स्वागत योग्य है, लेकिन फिल्म में कई संवाद अभी भी मौजूद हैं, जिन पर आपत्ति है. उनका कहना है कि गाने को केवल बिहार के सिनेमाघरों से हटाया गया है, जबकि पूरे देश में इसे बैन होना चाहिए.
"17 अक्टूबर को अगली सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होगी, जिसमें उनकी कोशिश होगी कि फिल्म निर्माण से जुड़े सभी लोगों को अदालत में तलब किया जाए और उनसे जवाब मांगा जाए."-मनोहर प्रसाद, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट
वकील पेशे का फिल्म में गलत चित्रण: पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित महाराज ने भी फिल्म के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि फिल्म में वकीलों की छवि को हास्यास्पद और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है. जॉली एलएलबी 3 में एक सीन में वकील को 'क्लाइंट चोर' कहा जाता है, जो वकालत पेशे के सम्मान पर गंभीर आघात है.
"इस प्रकार की फिल्में समाज में वकीलों की प्रतिष्ठा को गिरा सकती हैं. वहीं आने वाली पीढ़ी इस पेशे को गंभीरता से लेना बंद कर सकती है."-अमित महाराज, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट
प्रतिष्ठा की रक्षा को लेकर एकमत: अधिवक्ता अमित महाराज ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के सभी वकील इस मामले में एकमत हैं कि फिल्म से आपत्तिजनक संवाद और दृश्य हटाए जाने चाहिए. उन्होंने यह भी जोड़ा कि समाज के सबसे प्रतिष्ठित पेशों में वकालत शामिल है और इसे गलत ढंग से प्रस्तुत करना पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित करता है. प्रदेश भर के वकीलों की यही मांग है कि भविष्य में न्यायपालिका पर बनने वाली फिल्मों को पहले संबंधित संस्थाओं द्वारा समीक्षा के लिए भेजा जाए.
अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें: पटना हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. वकीलों की ओर से यह मांग रखी जाएगी कि फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और सेंसर बोर्ड से जुड़े अधिकारियों को अदालत में बुलाकर उनसे सवाल पूछे जाएं. अधिवक्ता वर्ग का कहना है कि इस फिल्म ने उनके पेशे की छवि को धूमिल किया है और अब वे न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं कि सख्त कदम उठाए जाएंगे.
ये भी पढ़ें-'जॉली LLB 3' पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने फिल्म पर लगाए गंभीर आरोप