बिहार के सीनेमाघरों से 'Jolly LLB 3' का 'भाई वकील है' गाना हटा, HC के आदेश के बाद फैसला

जॉली एलएलबी 3 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 27, 2025 at 12:36 PM IST 4 Min Read

पटना: बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी 3 रिलीज होते ही विवादों में घिर गई. पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीरज कुमार ने फिल्म के गाने 'भाई वकील है' पर आपत्ति जताते हुए जनहित याचिका दायर की. उनका तर्क था कि इस गाने और कुछ दृश्यों में न्यायालय और वकीलों की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है. कोर्ट में सुनवाई के बाद फिल्म निर्माताओं को नोटिस भेजा गया. परिणामस्वरूप बिहार के सिनेमाघरों से यह गाना हटा दिया गया है. न्यायालय है न्याय का मंदिर: ईटीवी भारत से बातचीत में अधिवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अदालत न्याय का मंदिर होता है. उसे हल्के में दिखाना लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म में वकीलों और जजों को जिस तरह आपस में बहस करते हुए दिखाया गया है, वह वास्तविक अदालत की गरिमा के खिलाफ है. उनका मानना है कि न्यायपालिका सर्वोपरि संस्था है और फिल्म में उसका चित्रण गलत तरीके से किया गया है. जॉली एलएलबी 3 विवाद (ETV Bharat) ओटीटी पर भी हटाया जाए गाना: नीरज कुमार ने यह भी जोर दिया कि सिनेमाघरों से गाना हटाना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन जब फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी तो उसमें भी यह गाना शामिल नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि फिल्म समाज का दर्पण होती है, लेकिन इस फिल्म में दिखाई गई बातें किसी भी वास्तविकता से मेल नहीं खाती है. यही कारण है कि यह दर्पण की तरह समाज को सही प्रतिबिंब नहीं दिखा रही. वकीलों ने रखी एक खास मांग: नीरज कुमार ने सुझाव दिया कि जिस प्रकार भारतीय सेनाओं पर आधारित फिल्मों को रिलीज से पहले संबंधित अधिकारियों को दिखाया जाता है, वैसे ही न्यायपालिका पर बनने वाली फिल्मों को भी रिटायर्ड जज और बार काउंसिल के सदस्यों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए."रिलीज से पहले फिल्म को संबंधित अधिकारियों को दिखाया जाना चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी आपत्तिजनक दृश्य या संवाद जनता तक न पहुंचे. अदालत की प्रतिष्ठा से समझौता करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है."-नीरज कुमार, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट